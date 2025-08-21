Op 20 augustus werd er een nieuwe BNB all-time high behaald na een stijging voorbij de $880. Hiermee weet BNB verrassend goed te presteren in een fase die juist gepaard gaat met moeilijkheden binnen de rest van de cryptomarkt. Kunnen andere altcoins de prestaties van BNB nu volgen?

BNB maakt indruk terwijl de altcoin het moeilijk heeft

Een groot gedeelte van de cryptomarkt heeft het recentelijk moeilijk gehad. Bitcoin daalde over de afgelopen week bijvoorbeeld al meer dan 3,8% en Ethereum en XRP moesten zelfs al meer dan 6% inleveren. Hiermee leek de cryptomarkt als geheel een bearish fase in te gaan, totdat BNB plotseling het tegenovergestelde wist te bewijzen.

BNB wist op 20 augustus namelijk kort voorbij de $880 te stijgen en hierdoor een nieuwe BNB all-time high neer te zetten. Maar hoe is het mogelijk dat BNB in deze moeilijke fase van de cryptomarkt in staat is om een nieuwe all-time high neer te zetten? En kunnen er andere altcoins mee profiteren van dit recente momentum?

BNB dankt winsten aan grote BNB aankopen

Een belangrijke reden achter de recente opmars van de Binance coin koers was een grote aankoop door de BNB Network Company (BNC). BNC kocht maar liefst $283 miljoen aan BNB tokens. Dit was goed voor in totaal 325.000 BNB.

🔆 Weekly $BNB Update Gain exposure to $BNB with Osprey BNB Chain Trust (Ticker: $OBNB) BNC BOOSTS BNB HOLDINGS TOWARD 1% SUPPLY GOAL

$BNC acquired an additional 88,888 BNB tokens following a recent 200,000 BNB purchase, reaffirming its aim to own 1% of BNB’s total supply by… — Osprey Funds (@OspreyFunds) August 19, 2025

BNC was echter niet het enige bedrijf dat een grote hoeveelheid BNB inkocht. Meerdere partijen kozen er plotseling voor om massaal in BNB te investeren.

Deze ontwikkeling is nu ook terug te zien in het aantal BNB dat zich op exchanges bevindt. Het gedeelte van de BNB voorraad dat zich op exchanges bevindt, is in een maand tijd van 28,5% naar 22,6% gedaald. Een duidelijk teken dat investeerders bezig zijn om hun BNB in wallets op te slaan in plaats van te verkopen op exchanges.

Daarnaast wisten de technische indicatoren mee te helpen aan de recente stimulans van de Binance coin koers. Op 19 augustus was de koers namelijk in staat om voorbij zijn 7-daagse moving average bij de $840,57 te stijgen. Deze doorbraak leidde een positief momentum dat verder werd ondersteund door een MACD-histogram dat een koopsignaal afgaf. Nu ook de RSI begon met stijgen bleek er al snel veel mogelijk te zijn, met als gevolg dus een nieuwe BNB all-time high.

BNB blockchain maakt indruk

Het fundament van BNB heeft uiteraard ook meegeholpen aan deze recente opmars. De BNB blockchain is namelijk hard bezig om de circulerende voorraad te verlagen via burning mechanismes.

Daarnaast maakt de BNB blockchain indruk en is het projectteam nog altijd hard bezig om de functionaliteit van deze blockchain verder uit te breiden. Dit harde werk van het team is nu ook terug te zien in het aantal dagelijkse transacties. Op 19 augustus werden er bijvoorbeeld 13,95 miljoen transacties uitgevoerd. Hiermee wist het aantal dagelijkse transacties met meer dan 14% te stijgen.

Ook de TVL van de BNB Chain wist al meer dan 20% te stijgen sinds juli. Een duidelijk teken dat het projectteam succesvol is in zijn pogingen om de blockchain verder te verbeteren.

Voor veel investeerders was er nu ook hoop dat andere altcoins mee konden liften op dit momentum van de Binance coin koers, of dat er zelfs een nieuwe altseason op komst was. Ondanks dat de meeste cryptocurrencies vandaag weer een positieve opmars wisten door te maken, lijkt een altseason voorlopig nog ver weg.

De Altcoin Season Index staat momenteel op 42, wat betekent dat 42% van de altcoins het op dit moment beter doen dan Bitcoin. Pas als er sprake is van 75 is er officieel een altcoin season van start gegaan.

Dit betekent echter niet dat er geen altcoins zijn geweest die indruk hebben weten te maken. Naast BNB wist namelijk ook Bitcoin Hyper al de nodige successen te boeken.

