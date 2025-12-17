De Bitcoin koers kan volgens analisten binnenkort flink onder druk komen te staan. Japan gaat deze week nog beslissen of het de rente verhoogt naar 75 basispunten, het hoogste niveau in bijna twintig jaar. De beslissing van de Bank of Japan (BOJ) wordt gezien als een enorm grote verschuiving, en dat kan extreme gevolgen hebben voor de cryptomarkt. Komt er daadwerkelijk een Bitcoin crash?

Waarom is de renteverhoging belangrijk?

Japan stond jarenlang bekend om extreem lage rentetarieven. Voor investeerders en traders wereldwijd was het dus aantrekkelijk om goedkoop in yen te lenen en dat geld te investeren in risicovolle markten. Deze strategie (yen carry trade) zorgde jarenlang voor extra liquiditeit. Maar nu de BOJ de rente waarschijnlijk gaat verhogen, dreigt dat voordeel te verdwijnen.

Polymarket is pricing in a 🇯🇵 BOJ rate hike with 98% certainty right now. This is not good… 👀 pic.twitter.com/Huace8iTBk — Mister Crypto (@misterrcrypto) December 14, 2025

De yen is hierdoor niet langer de goedkoopste valuta om mee te lenen, waardoor traders hun posities in risicovolle assets moeten afbouwen. Dit kan leiden tot verkoopdruk in Bitcoin en andere crypto, omdat grote beleggers hun schulden willen aflossen en winst willen nemen.

Historische patronen voorspellen Bitcoin crash

De markt heeft genoeg redenen om bezorgd te zijn. Eerdere renteverhogingen door Japan gingen gepaard met flinke dalingen van de Bitcoin koers.

In maart 2024 daalde BTC met ongeveer 23%.

In juli 2024 volgde een correctie van 25%.

En na de verhoging in januari 2025 verloor Bitcoin zelfs meer dan 30%.

Volgens analist 0xNobler herhaalt dit patroon zich mogelijk opnieuw. “Elke keer dat Japan de rente verhoogt, daalt Bitcoin met 20 tot 25%. Als dat weer gebeurt, kunnen we een daling onder $70.000 verwachten”, beweert de analist.

🚨 EVERY TIME JAPAN HIKES RATES, BITCOIN DUMPS 20–25% NEXT WEEK, THEY WILL HIKE RATES TO 75 BPS AGAIN. IF THE PATTERN HOLDS, $BTC WILL DUMP BELOW $70,000 ON DECEMBER 19. POSITION ACCORDINGLY. https://t.co/VZfD5TzZvl pic.twitter.com/fSF0lpJ1fn — 0xNobler (@CryptoNobler) December 13, 2025

Sommige traders houden zelfs rekening met een daling richting $63.000, als de verkoopdruk op exchanges versnelt en liquidaties optreden bij leveraged posities.

Is de Bitcoin crash onvermijdelijk?

Niet iedereen gelooft dat de hogere rente automatisch een crash veroorzaakt. Een deel van de analisten wijst op het tegenwicht dat het Amerikaanse beleid biedt. De Federal Reserve hint namelijk op mogelijke renteverlagingen in 2026, wat juist extra liquiditeit in de markt kan brengen.

Japan raising rates has a lot of people worried about the potential impact on the market. 🚨 Couple that with the Fed cutting rates, and it's seemingly a mixed picture. But it's NOT. This is EXTREMELY BULLISH for crypto‼️ Here's why ⬇️ — Quantum Ascend (@quantum_ascend) December 13, 2025

Volgens marktstrategist Quantum Ascend zou dit kunnen leiden tot een ‘regime shift’ waarin kapitaal opnieuw richting crypto vloeit. “Een sterker Japan gecombineerd met een zwakkere dollar kan juist gunstig uitpakken voor markten die gevoelig zijn voor liquiditeit, zoals Bitcoin”, legt hij uit.

Toch ziet de Bitcoin voorspelling er op korte termijn volatiel uit. Analist The Great Martis waarschuwt dat de combinatie van stijgende rentes en afnemende handelsvolumes in december de markt extra kwetsbaar maakt. “Als de carry trade echt instort, krijgen zowel aandelen als crypto een flinke tik.”

Wat kunnen traders verwachten?

De komende week zal cruciaal zijn voor de richting van de Bitcoin koers. Traders letten vooral op het niveau van $70.000 als eerste steunpunt. Een slot onder dat niveau kan een verdere daling veroorzaken naar $63.000, het laagste punt sinds begin november. Aan de bovenkant blijft het huidige niveau nog sterke weerstand bieden. Kopers moeten dit niveau echter overtuigend doorbreken om een nieuw herstel te starten.

Hoewel de beslissing van Japan onrelevant lijkt voor ons, kan het wereldwijd een kettingreactie veroorzaken in liquiditeit en risicobereidheid. Traders en grote beleggers zijn momenteel ontzettend voorzichtig. Als de geschiedenis zich herhaalt, moet iedereen zich klaarmaken voor een volgende Bitcoin crash.

