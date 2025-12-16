Ripple breidt zijn stablecoin RLUSD uit naar het Ethereum netwerk en meerdere Layer 2’s. Onder andere Optimism, Base, Ink en Unichain worden nu onderdeel van een nieuwe pilot. De test maakt deel uit van Ripple’s strategie om RLUSD breed inzetbaar te maken op verschillende blockchains. Volgens analisten kan deze stap de bruikbaarheid en liquiditeit van de token aanzienlijk vergroten. Wat heeft dit Ripple nieuws voor effect op de markt?

Multi-chain strategie krijgt vorm

De pilot loopt in samenwerking met Wormhole, een interoperabiliteitsprotocol dat zorgt dat activa veilig tussen blockchains kunnen bewegen. RLUSD werd eerder al gelanceerd op de XRP Ledger en mainnet van Ethereum. Ripple benadrukt echter dat deze uitbreiding ‘essentieel is voor een schaalbare en interoperabele toekomst’.

RLUSD is expanding to Layer 2s using @wormhole’s NTT standard for native, secure transfers and will become the first U.S.-based, trust-regulated stablecoin on @Optimism, @Base, @Inkonchain and @Unichain: https://t.co/ju9KyoOIBa This will enhance utility for XRP and RLUSD by… — Ripple (@Ripple) December 15, 2025

Volgens Ripple is ‘de toekomst van crypto ongetwijfeld multi-chain’ en moeten stablecoins aanwezig zijn ‘waar de vraag en utility zich bevinden’. Door RLUSD uit te rollen op Ethereum’s L2’s, kan het bedrijf inspelen op zowel institutionele financiële toepassingen als de groeiende on-chain economie.

RLUSD wordt via Wormhole’s Native Token Transfers (NTT) overgezet. Dat betekent dat er geen wrapped versies van de stablecoin worden gecreëerd, maar dat native RLUSD overal aanwezig is. Zo blijft de liquiditeit geconcentreerd, in plaats van verspreid over meerdere kopieën.

Wat betekent dit voor de Ripple koers?

De Ripple koers zou indirect kunnen profiteren van deze stap. Door RLUSD breder inzetbaar te maken, versterkt Ripple zijn positie in de markt van stablecoins met institutionele goedkeuring. Stablecoins spelen een cruciale rol in de liquiditeit van DeFi en grensoverschrijdende betalingen. XRP is in deze twee markten ook actief.

Ripple laat weten dat RLUSD onder toezicht staat van de New York Department of Financial Services (NYDFS). Bovendien heeft het bedrijf een federale banklicentie aangevraagd bij de Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Een succesvolle uitbreiding zou het vertrouwen van grote financiële partijen kunnen vergroten. Dat zou op den duur de vraag naar XRP ook kunnen stimuleren.

Jack McDonald, Senior Vice President van Ripple’s stablecoins, noemde RLUSD ‘de gateway naar DeFi en institutionele adoptie’. Volgens hem zet Ripple met deze lancering de standaard voor compliance en on-chain efficiëntie.

Wat gaat Ripple doen?

De totale marktkapitalisatie van RLUSD bedraagt momenteel ongeveer $1,3 miljard, tegenover $186 miljard voor Tether’s USDT en $78 miljard voor USDC. Hoewel het aandeel van RLUSD dus nog relatief klein is, groeit het gebruik wel via platformen als Transak en wallets zoals Xaman.

Voor XRP holders betekent dit dat Ripple’s ecosysteem zich steeds breder ontwikkelt buiten de native token. Toch blijft de uiteindelijke XRP koersverwachting afhangen van adoptie, handelsvolumes en hoe snel de multi-chain rollout tractie krijgt bij partners.

Als de integratie breed aanslaat, kan Ripple zijn stablecoins gebruiken om XRP te versterken binnen grensoverschrijdende betalingen. Maar analisten waarschuwen dat een echte XRP rally pas mogelijk is wanneer gebruikers RLUSD ook daadwerkelijk inzetten voor betalingen en DeFi-transacties.

