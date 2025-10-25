De BNB prijs daalde licht in de afgelopen 24 uur, maar staat nog altijd bijna 12% hoger dan een maand geleden. Deze recente koersbeweging volgt nadat president Donald Trump Binance-oprichter Changpeng ‘CZ’ Zhao gratie verleende. Het Witte Huis noemde zijn eerdere veroordeling een ‘politiek gemotiveerde vervolging’. Kan de BNB koers hierdoor opnieuw kracht vinden?

Trump wil innovatie in de VS herstellen

De gratie werd officieel bevestigd door Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt. Zij zei dat het besluit bedoeld is om “eerlijkheid en innovatie in het financiële systeem te herstellen.”

CZ reageerde via X en noemde het “een teken dat Amerika innovatie opnieuw omarmt.”

De beslissing past binnen Trumps bredere pro-crypto koers. Hij heeft eerder verklaard dat te streng toezicht innovatie heeft afgeremd. Volgens analisten probeert het Witte Huis met deze stap het vertrouwen van de sector terug te winnen.

De cryptomarkt reageerde ook direct op het nieuws: de BNB koers steeg tijdelijk boven de $1130 voordat die weer afkoelde richting $1110.

BNB koers krijgt steun van nieuwe listings

Kort na het nieuws maakte Coinbase bekend dat Amerikaanse gebruikers vanaf nu BNB kunnen kopen en verkopen. Dit is opvallend, omdat BNB verbonden is aan een concurrerend handelsplatform. Ook Robinhood voegde BNB toe aan zijn aanbod.

Door deze dubbele listing kunnen meer retailbeleggers eenvoudiger in het token handelen. Crypto-analisten geven aan dat de extra liquiditeit de markttoegang vergroot. Het aantal actieve wallets nam direct toe, wat wijst op meer interesse vanuit de Verenigde Staten.

Deze uitbreiding naar grote Amerikaanse exchanges wordt gezien als een belangrijk moment voor Binance Coin. Voor het eerst kunnen grote aantallen Amerikaanse gebruikers BNB direct via gereguleerde handelsplatforms kopen. Dat vergroot de zichtbaarheid van het token bij een breder publiek.

De handelsactiviteit van BNB blijft sterk ondanks lichte daling

Hoewel de BNB koers in de afgelopen dag iets daalde, laten de marktcijfers nog altijd een gezonde handelsactiviteit zien. Data van de futuresmarkten tonen aan dat de open interest in BNB contracten met ongeveer 4% toenam na het gratiebesluit.

Ook steeg het handelsvolume met bijna 50% op het moment van de aankondiging, wat wijst op een hernieuwde interesse van traders. Het all-time high ligt nog steeds op $1370, wat voor veel marktvolgers het volgende belangrijke richtpunt voor BNB blijft.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale