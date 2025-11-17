BNB laat op dit moment een opvallend stabiel beeld zien in verhouding tot Bitcoin. De markt ziet dat het BNB BTC handelspaar sinds de retracement in november hogere lows blijft vormen. Dit wijst volgens crypto-analisten op koopinteresse. Ook technische signalen, zoals de MACD die weer oploopt, bevestigen deze ontwikkeling. Heeft de BNB koers nu weer genoeg kracht om binnenkort verder te stijgen?

Analyse van BNB BTC met focus op structurele patronen

De recente grafiekupdate van een crypto-analist op X laat zien dat het BNB BTC handelspaar, ondanks eerdere terugvallen, een duidelijke trend van hogere lows heeft neergezet. Dit gebeurt vooral sinds de daling in november. Een patroon van hogere lows betekent dat de bulls bereid blijven om de dips op te vangen.

De BNB BTC prijs beweegt zich nu richting een prijszone die eerder meerdere keren als winstgebied fungeerde. Dat gebied ligt rond 0,0098 tot 0,0100 BTC. Historisch gezien pakken de whales daar vaak hun winst, waardoor de opwaartse koersbeweging tijdelijk afkoelt.

Het feit dat het handelspaar opnieuw in deze prijszone terechtkomt zonder dat de opwaartse structuur is verzwakt, laat zien dat de markt nog steeds bereid is om te kopen.

De MACD, een indicator die het verschil meet tussen twee voortschrijdende gemiddelden, draait langzaam opwaarts. De histogramwaarden zijn weer positief en de signaallijnen kruisen richting de bovenkant van het middengebied.

De handelsvolumes blijven bovendien stabiel. Dat wijst niet op plotselinge speculatieve pieken door leverage, maar op consistente deelname van gewone marktpartijen.

Als dit momentum doorzet, ligt er technisch ruimte om opnieuw naar het BNB BTC prijsgebied te bewegen dat in oktober belangrijk was. Controles op de dagelijkse candles blijven daarbij belangrijk, omdat dit bepaalt of het paar boven de weerstand kan sluiten.

Impressive how strong $BNB is in this market. Here's the BNB/BTC chart. pic.twitter.com/wKLrBG0Duy — BATMAN ⚡ (@CryptosBatman) November 16, 2025

BNB koers: technische zones op de USD chart

Op de USD grafiek beweegt de BNB koers in het onderste deel van de Bollinger Bands. Deze bands meten volatiliteit. De koers is daar terechtgekomen na een daling vanaf de top rond $1.370. Een eerdere dip richting $868 zorgde voor een kleine bounce. Dat laat zien dat de bulls daar minder kracht hebben.

De BNB koers ligt nog onder het 20-daags gemiddelde, rond $999. Dat gemiddelde fungeert nu als dynamische weerstand. Pas wanneer de BNB prijs daarboven sluit, is er sprake van een eerste structurele verbetering. De Bollinger Bands zijn nog breed, maar zetten niet verder uit. Dit betekent dat de hoge volatiliteit na de eerdere koersdaling begint te normaliseren.

De MACD ligt nog onder de signaallijn, maar de daling vlakt af. Dat wijst op een overgang naar een stabielere situatie. De BNB markt zit daardoor in een fase van consolidatie. Nieuwe koersrichtingen ontstaan pas wanneer BNB belangrijke niveaus boven in de bandstructuur terugwint.

