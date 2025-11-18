BNB Chain meldt op 17 november 2025 dat het samen met YZi Labs een nieuwe Local Hack in Abu Dhabi organiseert. Deze aankondiging volgt in een week waarin on-chain data liet zien dat de RSI een duidelijke bullish divergence vormde. Die combinatie van een ecosysteem update en een opvallend momentumverschil tussen prijs en indicator zorgt voor meer aandacht. Wat betekent dit voor een mogelijk herstel van de BNB koers?

Waarom de BNB koers nu rond dit nieuws draait

BNB Chain opent de Local Hack Series in Abu Dhabi met een programma dat bestaat uit een online voorfase van 24 tot 27 november en een fysieke hackathon op 5 en 6 december.

Tijdens de online fase krijgen deelnemers uitleg over tools, regels en de verschillende bouwrichtingen. Die sessies moeten ervoor zorgen dat de deelnemende teams goed voorbereid aan de start verschijnen.

De fysieke dagen bestaan uit teamvorming, panels, mentoren en live demo’s. De organisatie vertelt dat het evenement is opgezet om developers langer aan het ecosysteem te verbinden, in plaats van alleen een weekendproject te ondersteunen.

Er zijn acht innovatiegebieden. Die omvatten trading, RWA tokenisation, AI, DeSci, payments, wallets en een categorie die specifiek is gericht op toepassingen binnen de Verenigde Arabische Emiraten. Het prijzengeld bedraagt in totaal $160.000 en wordt gecombineerd met ecosysteem ondersteuning voor projecten die verder willen bouwen.

BNB Chain vroeg universiteiten, incubators en regionale developer communities om zich bij toekomstige edities aan te sluiten. Developers moeten zich vooraf registreren om aan het fysieke gedeelte mee te doen.

BNB koers verdedigt demandzone terwijl RSI het momentum verschil toont

De BNB koers blijft boven een demandzone in de buurt van $900 tot $925. In dit gebied kwamen de bulls de afgelopen weken meerdere keren in beeld.

Tegelijkertijd blijft een dalende trendlijn vanaf begin november iedere bounce beperken. Daardoor ontstaat er een smalle zone waarin de BNB koers wordt ingeklemd tussen een horizontale steun en neerwaartse weerstand.

De RSI loopt echter op met een reeks van hogere bodems, terwijl de BNB prijs vlak boven de ondergrens blijft. Dit patroon staat bekend als een bullish divergence. Die situatie betekent dat de indicator sterker wordt terwijl de BNB prijs stabiel blijft. Het is een signaal dat de bears minder druk zetten dan tijdens eerdere bezoeken aan hetzelfde prijsgebied.

$BNB is holding above a key demand zone at $900–$925, forming a higher-low structure on the RSI while price remains flat, a classic bullish divergence. A breakout above the trendline would confirm bullish momentum and open the way toward. Invalidation A breakdown below $880… pic.twitter.com/3JHNeJw1S7 — Cryptorphic (@Cryptorphic1) November 17, 2025

De focus ligt nu op het niveau van de trendlijn. Een candle die duidelijk boven deze lijn sluit, bevestigt dat het momentum draait. In dat geval krijgt de BNB markt ruimte om terug te bewegen naar het vorige consolidatiegebied.

Een daling onder ongeveer $880 laat juist zien dat de demandzone is gebroken. Dat komt neer op een herbeoordeling van lagere steunzones binnen dezelfde BNB structuur.

