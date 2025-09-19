De Bitcoin koers kruipt weer richting $118.000 en dat trekt de aandacht van zowel traders als grote investeerders. Het is een grens die eerder voor weerstand zorgde, maar dit keer lijkt de markt er een stuk zelfverzekerder in te staan. Terwijl de S&P 500 en goud recordstanden neerzetten, schuift Bitcoin steeds dichter naar een nieuw hoogtepunt.

Wat het optimisme extra voedt, is de visie van vermogensbeheerder VanEck. Hun analisten zien geen tekenen dat de huidige rally zijn einde nadert. Integendeel, ze verwachten dat de crypto bull run ook volgend jaar nog doorloopt. Mogelijk zelfs tot diep in 2026.

VanEck ziet nog geen piek in zicht

Matthew Sigel, hoofd digitale assets bij VanEck, wijst erop dat de markt nog niet oververhit is. In eerdere momenten liepen de kosten voor leverage posities in Bitcoin futures vaak hard op. Dat was een waarschuwingssignaal dat de top dichtbij kwam. Nu blijven die tarieven opvallend laag.

Ook op de blockchain zelf is het beeld rustig. Grote hoeveelheden ongerealiseerde winst zouden normaal gesproken voor verkoopdruk zorgen. Dat moment is nog lang niet bereikt. Volgens Sigel is de kans groot dat de Bitcoin koersverwachting daardoor meer ruimte heeft om door te stijgen.

If history repeats itself, #Bitcoin could reach $265,000 this year 🚀 pic.twitter.com/MF0vzM3uBa — Trending Bitcoin (@BitcoinNews21M) September 18, 2025

De sterke koers heeft ook een effect buiten de coin zelf. Bitcoin miners beleefden in 2025 een uitzonderlijk jaar. Veel beursgenoteerde miningbedrijven zagen hun aandelen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Niet alleen door de hogere opbrengst van mining, maar ook dankzij een nieuwe inkomstenbron.

Steeds meer miners verhuren hun rekenkracht aan bedrijven die AI toepassingen draaien. Het levert extra inkomsten op en trekt beleggers aan. Toch waarschuwt VanEck dat deze sterke stijging ook risico’s meebrengt. Een scherpe correctie in mining aandelen zou het sentiment in de bredere cryptomarkt kunnen raken.

Rustig sentiment, weinig gekke dingen

Een bull run bereikt vaak zijn hoogtepunt wanneer kleine beleggers massaal instappen en de hebzucht overheerst. Van dat beeld is nu geen sprake. De markt lijkt eerder kalm en afwachtend. Voor VanEck is dat een teken dat de cyclus nog niet op zijn einde loopt.

Dat geeft ruimte voor een langere periode van stijging. Als de huidige trend doorzet, kan Bitcoin niet alleen in 2025 records neerzetten, maar ook in 2026 nog verder groeien. Voor institutionele partijen schept dit een gunstig instapmoment.

Naast de eigen dynamiek van Bitcoin speelt de wereldwijde economie mee. Amerikaanse techbedrijven laten hoge winstmarges en sterke balansen zien. Het contrast met de dotcom bubbel van begin jaren 2000 is duidelijk. Waar toen vooral luchtkastelen instortten, hebben bedrijven nu een fundament dat stevig overeind staat.

Risico’s zijn er natuurlijk ook. Renteverhogingen of onverwachte regelgeving kunnen voor tegenwind zorgen. Ook inflatiecijfers en politieke ontwikkelingen, met name in de VS, hebben invloed op de richting van de Bitcoin koers.

Kan de bull run aanhouden tot 2026

Veel analisten houden vast aan de vierjarige cyclus die Bitcoin vaak volgt. De halving van 2024 zou volgens die logica pas in 2026 tot een piek leiden. VanEck beschrijft dat beeld en voegt eraan toe dat de instroom van institutioneel geld de cyclus nog sterker maakt.

In hun scenario komt een koers van $180.000 in beeld. Dat zou Bitcoin definitief neerzetten als een serieuze beleggingscategorie en een vast onderdeel van de wereldwijde financiële markt.

Traders letten de komende weken vooral op de grens rond $118.000. Een overtuigende doorbraak opent de weg naar $130.000. Tegelijk is er een belangrijk steunpunt rond $110.000.

Mocht de koers onder dat niveau zakken, dan kijken analisten naar de zone net boven $100.000. Blijft daar koopinteresse overeind, dan is de kans groot dat de opwaartse trend zich gewoon voortzet.

