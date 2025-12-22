De Bitcoin koers beleeft zijn zwakste vierde kwartaal in jaren. Waar eerdere Q4-periodes vaak herstel en euforie brachten, staat BTC nu structureel onder druk. Sinds oktober ervaart de markt scherpe correcties, afnemende liquiditeit en verhoogde volatiliteit. Volgens Tom Lee, hoofd research bij Fundstrat, is een Bitcoin crash richting $60.000 niet uit te sluiten voordat de koers opnieuw kracht kan opbouwen.

Bitcoin koers onder druk in Q4

De Bitcoin koers bevindt zich in een kwetsbare fase. Na het verlies van meerdere steunniveaus is de structuur alsmaar verslechterd. Analisten beweren dat het gebied tussen $60.000 en $70.000 fungeert als de eerstvolgende grote vraagzone. Sommigen zien een daling richting die niveaus als een logische vervolgstap, gezien het ontbreken van overtuigend koopvolume op hogere niveaus.

Belangrijk is dat eerdere pogingen tot herstel telkens strandden onder oude weerstand. Dat wijst op distributie door grotere partijen, in plaats van accumulatie. Zolang BTC er niet in slaagt om boven deze weerstanden te sluiten, blijft het bearish scenario dominant.

Bitcoin crash door technische breakdown

De vrees voor een Bitcoin crash werd versterkt door de gebeurtenissen tijdens de correctie in oktober. In een korte tijd daalden grote altcoins gemiddeld met 33%, terwijl Bitcoin zelf relatief stabieler bleef. Analisten zien dit soort plotselinge liquidaties gebeuren door overmatige leverage en weinig kooporders.

Historisch gezien gaan dergelijke schokken vaak vooraf aan een bredere reset van de markt. Analisten denken daarom dat een scherpe daling richting $60.000 niet per se het einde van de bullcyclus betekent, maar eerder een fase van herpositionering. Een vergelijkbaar patroon was ook zichtbaar in eerdere cycli, waarin forse correcties ruimte maakten voor latere groei.

According to @_FORAB, Tom Lee's fund, Fundstrat, stated in its latest 2026 cryptocurrency strategy advice to internal clients that a significant correction is expected in the first half of the year, completely contradicting Tom Lee's public statements. The internal report sets… pic.twitter.com/HbRoNzr85z — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 20, 2025

Ook recent Bitcoin nieuws benadrukt dat institutionele partijen voorzichtiger zijn. Tom Lee ziet een scenario waarin Bitcoin eerst verder corrigeert voordat nieuw opwaarts momentum ontstaat. Deze terughoudendheid vertaalt zich in lagere instroom en een afwachtende houding onder traders.

Daarbij speelt ook macro-economische onzekerheid een rol. Slechte financiële condities en onduidelijk beleid zorgen ervoor dat risicovolle activa minder aantrekkelijk zijn op korte termijn. De markt is dus nu eerst op zoek naar een diepere bodem.

Bitcoin voorspelling richting Q1 van 2026

Ondanks het sombere beeld is de Bitcoin voorspelling niet compleet negatief. Sommige analisten wijzen erop dat een Bitcoin crash richting $60.000 juist de basis kan leggen voor een volgende fase, waarin kapitaal verschuift van Bitcoin naar altcoins. In eerdere cycli volgde op zulke correcties vaak een periode van rust, gevolgd door een altseason.

This chart predicts #Bitcoin is going to bottom at $40,000 sometime in 2026 👀 Who’s ready for $40,000 $BTC? pic.twitter.com/sve9YTXmjk — Trending Bitcoin (@TrendingBitcoin) December 20, 2025

Maar wat gaat Bitcoin doen als deze steunzone wordt bereikt? Houdt de vraag stand, dan kan de markt stabiliseren en zich herstructureren. Breekt ook dit niveau, dan ligt een langere consolidatiefase voor de hand. Voorlopig lijkt het dat de neerwaartse druk nog niet volledig is uitgewerkt, maar dat dit proces toch duidelijkheid zal creëren over de volgende richting van de markt.

Voor nu kan het voor traders ook verstandig zijn om vroeg in te stappen bij crypto presales. Deze innovatieve projecten bieden investeerders allerlei exclusieve beloningen, en hoe vroeger je instapt, hoe meer je kunt profiteren. Help mee aan de volgende evolutie van Bitcoin met Bitcoin Hyper ($HYPER).

$HYPER token moet Bitcoin markt ondersteunen

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste Bitcoin Layer 2 met smart contract support. Hierdoor krijgt Bitcoin eindelijk programmeerbaarheid, met razendsnelle Layer 2 presaties en lage latency. Ook wordt alles uiteindelijk verankerd op Bitcoin’s Layer 1. Zo ontstaat ruimte voor DeFi, NFT’s en dApps, zonder concessies te doen aan Bitcoin’s kernwaarden.

Via de Canonical Bridge kunnen gebruikers native BTC non-custodial verplaatsen tussen Layer 1 en Layer 2, met naadloze BTC wrapping en redemption. De integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) maakt bovendien snelle smart contracts mogelijk op een Bitcoin-beveiligde Layer 2. $HYPER fungeert hierbij als de token voor gas fees, governance en staking.

Tot slot richt Bitcoin Hyper zich op vroege deelnames. De $HYPER presale is volledig publiekelijk, zonder VC-allocaties of insiders. Deelnemers krijgen toegang tot staking beloningen en early participation incentives, terwijl het ecosysteem zich ontwikkelt richting community governance en developer tools.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale