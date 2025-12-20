Na weken van stilte begint de volatiliteit van Bitcoin en Ethereum toe te nemen. Beide munten bewogen lang zijwaarts, maar zulke fases houden zelden stand. De markt lijkt zich op te maken voor een scherpere beweging. Wat betekent dat voor de Bitcoin koers en Ethereum koers? Of anders gezegd: wat gaat crypto doen nu de rust verdwijnt?

Bitcoin koers en Ethereum koers wachten op een uitbraak

In eerdere marktcycli stond het laatste kwartaal bekend als een gunstige periode voor crypto. December was vaak het moment waarop Bitcoin uit consolidaties brak en Ethereum volgde. Dit jaar loopt het anders. Ondanks meerdere pogingen lukt het kopers niet om echt door te drukken. Elke opleving wordt snel weer verkocht, waardoor de markt gevangen blijft in een zijwaarts patroon.

Op de grafieken is die twijfel goed zichtbaar. De dagelijkse candles worden kleiner en de prijs beweegt steeds minder per dag. Dat wijst erop dat zowel kopers als verkopers wachten op een duidelijke aanleiding voordat ze grotere posities innemen.

Lage volatiliteit zet BTC koers en ETH koers onder spanning

De afgenomen activiteit wordt bevestigd door de Average True Range, oftewel de ATR. Deze indicator meet hoeveel een prijs gemiddeld per dag beweegt. Zowel bij Bitcoin als bij Ethereum is de ATR de afgelopen tijd gedaald. Dat betekent dat de dagelijkse koersschommelingen kleiner zijn geworden en dat de markt zich in een pauzefase bevindt.

Historisch gezien duren zulke fases niet eindeloos. Vaak bouwt spanning zich juist op rond belangrijke niveaus. Zodra de prijs daaruit breekt en dat niveau vasthoudt, keert de volatiliteit meestal snel terug.

Volatility Expectations (Volmex IV)

Analysis: ETH Implied Volatility (72.05) is much higher than BTC (47.17). Utility: The market expects ETH to move much more violently than BTC. https://t.co/SJs7IwMVWg — Sina Arjmand (@Sina__rj) December 17, 2025

Consolidatie voor grotere beweging?

Voor Bitcoin betekent dit dat de koers momenteel vastzit tussen duidelijke steun en weerstand. Zolang de prijs binnen die bandbreedte blijft, is traag en soms rommelig koersverloop het meest waarschijnlijke scenario. Een overtuigende uitbraak boven de weerstand kan wijzen op hernieuwd bullish momentum. Aan de andere kant kan een doorbraak onder de steun juist zorgen voor een versnelling omlaag, vooral als stoplosses worden geraakt en volatiliteit toeneemt.

Die terughoudendheid sluit aan bij bredere analyses rond de Bitcoin koers, waarin steeds vaker wordt gesproken over een consolidatiefase vóór een grotere beweging. Volgens veel marktvolgers is deze fase bepalend voor de volgende trend, mede door macro-economische invloeden en institutionele positionering.

Ethereum koers volgt Bitcoin: wat betekent dit voor crypto?

Ethereum laat een vergelijkbaar beeld zien en volgt het koersverloop van Bitcoin grotendeels. Ook hier blijft de prijs gevangen in een nauwe range en worden herstelpogingen regelmatig afgeremd. Zolang Ethereum er niet in slaagt om overtuigend boven de weerstand te sluiten, blijft het risico bestaan dat oplevingen van korte duur zijn.

Verliest Ethereum de steunzone, dan kan de verkoopdruk juist toenemen. In dat geval kan de munt sneller in beweging komen, vooral als Bitcoin tegelijkertijd zwakte laat zien. Daarmee wordt ook voor Ethereum de komende periode belangrijk. In analyses over de Ethereum verwachting wordt deze consolidatiefase vaak gezien als bepalend voor de volgende trend.

Wat gaat crypto doen? Dit betekent de huidige fase voor traders

Voor traders is dit een fase waarin geduld belangrijker is dan overtuiging. De markt oogt rustig, maar onder de oppervlakte bouwt spanning zich op. Dit zijn niet de momenten waarop agressieve voorspellingen worden beloond. Risicobeheersing en het volgen van reacties rond belangrijke niveaus zijn nu cruciaal.

In vooruitblikken op de Bitcoin koers verwachting wordt deze fase vaak gezien als een kantelpunt. Zodra Bitcoin of Ethereum overtuigend uitbreekt en dat niveau vasthoudt, kan de volatiliteit snel terugkeren en een duidelijke richting ontstaan. Volume en macro-signalen zullen in deze fase richtinggevend zijn. Hoe de markt reageert op deze verandering in volatiliteit, zal uiteindelijk bepalen of de korte-termijn trend omhoog of omlaag wijst.

In bredere marktanalyses wordt deze periode bovendien gezien als een moment waarop beleggers vooruitkijken naar mogelijke uitbraken. Ook in overzichten over welke crypto gaat stijgen wordt consolidatie regelmatig genoemd als voorfase van een nieuwe trend.

Bitcoin Hyper wint aan populariteit ($HYPER)

Terwijl Bitcoin en Ethereum zich mogelijk voorbereiden op grotere bewegingen, kijken sommige beleggers ook verder dan de dagelijkse koersactie. Crypto presales winnen in zulke fases vaak aan populariteit, omdat ze minder afhankelijk zijn van kortetermijnvolatiliteit en meer draaien om langetermijnontwikkeling.

HYPER ($HYPER) is een opkomend project dat inzet op snelheid, schaalbaarheid en community-gedreven groei. Met een transparante presale-structuur en focus op toekomstbestendige technologie positioneert HYPER zich als een alternatief voor beleggers die vooruit willen lopen op de volgende fase van de cryptomarkt, juist nu de spanning langzaam oploopt.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale