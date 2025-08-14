Op 14 augustus 2025 steeg Bitcoin in Singapore tot een all- time high van boven de $124.000, om precies te zijn tot een BTC koers van $124.480. Bitcoin wist Google voorbij te gaan, waardoor het wereldwijd de vijfde grootste asset qua marktkapitalisatie is. De rally was onder andere te danken aan de sterke interesse, instroom van ETF’s en de verwachting van renteverlaging in de VS.

Met de stijging kreeg de hele cryptomarkt een boost, die nu een waarde van bijna $4,2 biljoen heeft. Hierbij lieten belangrijke altcoins waaronder Ethereum mooie winsten zien. Een belangrijke stap in de brede acceptatie van de Bitcoin.

Bitcoin wordt steeds meer erkend en geaccepteerd

Met een marktkapitalisatie van $2,1 miljard dollar staat Bitcoin nu dus boven techgigant Alphabet Inc. Dit is het moederbedrijf van Google. Giganten Apple, Microsoft en Amazon staan wel nog bovenaan. Toch is Bitcoin inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige speler, die steeds meer vertrouwen krijgt in de mondiale financiële sector. Het alsmaar groter wordende succes laat zien dat Bitcoin, steeds meer wordt geaccepteerd. En dat is te zien in de wereldwijde financiële markten. Steeds meer organisaties voegen Bitcoin toe als strategie voor kapitaalbeheer. En hierbij geldt: hoe groter de vraag, hoe meer de Bitcoin koers stijgt.

Invloed van de centrale bank van de VS

Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, verwacht op korte termijn een renteverlaging. Recente inflatiecijfers kwamen overeen met deze voorspelling, wat het vertrouwen in de hypothese van Fed doet groeien. Lagere kosten om geld te lenen zijn vaak ideaal voor risicovolle activa die met deze omstandigheden verbeteren. Van deze situatie heeft Bitcoin een all-time high weten te maken. Ook door de toestemming om 401-pensioenplannen in crypto te beleggen maakt de kans op een verdere doorstoot is groot.

BTC Voorspelling naar $150.000

Om door te kunnen stoten richting de $150.000 is een stijging van ongeveer 25% vereist. Experts verwachten al langere tijd dat Bitcoin koers deze sprong weet te maken. Zeker met de crypto vriendelijke Donald Trump die aan de macht is. Tijdens zijn verkiezingscampagne had hij al benadrukt een cryptovriendelijk beleid door te voeren.

Sinds hij president is geworden, is de BTC koers met meer dan 30% toegenomen. Toen hij net aan de macht kwam lag de waarde van Bitcoin rond de $109.000 dollar. Na een kleine dip veroorzaakt door diverse handelsconflicten die waren ontstaan met onder andere China, steeg de waarde van de token weer. Kleine nieuwe cryptomunten profiteren ook van de stijging van de BTC koers. Denk hierbij aan projecten zoals Bitcoin Hyper, die tijdens zijn presale inmiddels een bedrag van $9,505,545.73 opgehaald.

Eerste Bitcoin Layer-2 solution

Het Bitcoin Hyper project introduceert de eerste Layer 2 die smart contract ondersteunt op het Bitcoin netwerk. Dankzij de toepassing van SVM (Solana Virtual Machine) kunnen ontwikkelaars op een snelle en efficiënte manier dApps en DeFi tools op het netwerk te lanceren. Wat voor de toekomst van Bitcoin alleen maar gunstiger is. De Canonical Bridge stelt gebruikers in staat om eenvoudig BTC te wrappen via non-custodial transfers.

Een van de grote voordelen van is dat de tokens elk moment weer terug om te wisselen zijn naar Bitcoins. Tijdens de presale kunnen de tokens voor een goedkope prijs aangeschaft worden. Hierna kunnen investeerders de $HYPER tokens staken voor aantrekkelijke beloningen. Ontdek nu een van meest populaire cryptomunten van dit moment

Nu naar de Bitcoin Hyper presale

Met de boodschap dat Bitcoin meer waard is dan Google en de introductie van meme coin projecten zoals Bitcoin Hyper, liggen de verwachtingen hoog. Dit kan namelijk zorgen voor een positieve beleggingsstemming. Marktanalist Yashasedu stelt bovendien dat Ethereum tijdens bullruns tussen de 30 en 35% van de marktwaarde van BTC weet te bereiken, mocht dit werkelijkheid worden.