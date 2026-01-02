Crypto trader Crypto Rover deelde eind december 2025 on-chain data waaruit blijkt dat het aantal wallets met meer dan 1000 BTC weer groeit. Dit gebeurt terwijl Bitcoin voor het eerst in 14 jaar de bekende vierjaarscyclus na de halving doorbreekt. Dit nieuws draait vooral om on-chain verschuivingen, niet om kleine dagfluctuaties. Kan de Bitcoin koers hierdoor begin 2026 een nieuwe richting inslaan?

De Bitcoin koers breekt een vierjaarscyclus

Bitcoin liet jarenlang een terugkerend patroon zien. Het halving jaar eindigde meestal positief en in het jaar daarna kwam dan vaak extra koersstijging, gevolgd door een top en daarna een forse correctie. Die cyclus was zichtbaar in 2013, 2017 en 2021.

In 2025 brak deze trend. Na een sterk einde van 2024 sloot 2025 af met een rode jaarlijkse candle. De Bitcoin koers daalde bijna 28% in het laatste kwartaal van 2025. Dit is de eerste keer dat BTC in het jaar na een halving in prijs daalt. Met spot BTC ETF’s en meer institutionele handel speelt liquiditeit nu een grotere rol dan de halving hype.

BITCOIN HAS BROKEN THE TRADITIONAL 4-YEAR CYCLE FOR THE FIRST TIME IN 14 YEARS. For the first time in Bitcoin’s history, the post-halving year has closed in red. In past cycles, the pattern was consistent: – Halving year usually closes green

– The year after the halving has… pic.twitter.com/48pagAoWps — Bull Theory (@BullTheoryio) January 1, 2026

Wat gaan de BTC whales nu doen?

Volgens Crypto Rover groeien de wallets met meer dan 1000 BTC weer, waardoor de 30-daagse trend opnieuw omhoog wijst. Dit suggereert dat de Bitcoin whales extra BTC kopen op dit niveau.

Tegelijkertijd blijft het BTC exchange saldo dalen. Als er BTC van exchanges verdwijnt, kiezen de Bitcoin holders vaker voor holden in plaats van direct verkopen. Dat verkleint het direct beschikbare aanbod.

De Bitcoin koers blijft binnen een bereik

De Bitcoin koers beweegt al ruim een maand zijwaarts tussen de weerstand rond $100.000 en een steun rond $84.000. In technische analyses is een weerstand het gebied waar de verkoopdruk vaker terugkomt, terwijl een steun het gebied is waar de bulls eerder opduiken.

De prijszone rond $100.000 ligt vlak onder de eerdere all-time high bandbreedte. Aan de onderkant geldt $74.500 als een belangrijke maandsteun. Als de BTC koers daaronder zakt, noemen sommige crypto-analisten $40.000 als een mogelijke volgende prijszone in 2026.

$BTC looks ready for a breakout in 2026. Price is in compression for over a month now, and the breakout should happen when volatility returns. There are two scenarios for Bitcoin that I’m watching for when that happens. When it breaks out upwards, the ~$100,000 resistance… pic.twitter.com/3VVqZ2mBTT — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) January 1, 2026

Wat dit allemaal voor een BTC rally betekent

Historische BTC cycli laten zien dat stijgende whale-balansen en dalende reserves op exchanges vaak voorafgaan aan een Bitcoin rally, maar pas als de prijs echt uitbreekt.

Als de Bitcoin koers boven de $100.000 sluit, krijgen de bulls meer ruimte. Als de BTC koers echter onder de $74.500 zakt, dan krijgen de bears juist meer controle over het maandbeeld.

Bitcoin Hyper bouwt verder op Bitcoin

Het signaal dat er meer Bitcoin van exchanges verdwijnt, past bij de holders die graag willen holden en tegelijkertijd naar manieren zoeken om hun BTC binnen een ecosysteem te gebruiken.

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe Layer-2 oplossing boven op Bitcoin die snelle, goedkope transacties mogelijk maakt. Gebruikers kunnen hiermee hun BTC inzetten binnen het Hyper ecosysteem, met onder andere meme coins, DeFi, RWA’s en NFT’s.

