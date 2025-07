Calamos, een vermogensbeheerder uit de Verenigde Staten, heeft een verzoek ingediend bij de SEC om een nieuwe Bitcoin ETF te lanceren. Het gaat hierbij niet om een standaard ETF die de Bitcoin koers volgt, maar een nieuwe crypto ETF die zogeheten ‘laddered opties’ biedt. Wat zijn deze opties en wat heeft deze nieuwe crypto trend te bieden?

Opties zorgen voor minder volatiele Bitcoin ETF

De nieuwe Bitcoin ETF volgt opties van vijf grote andere Bitcoin fondsen. Door het te verspreiden over 5 andere fondsen, is het risico bij investering in deze Bitcoin ETF lager. Hiermee zouden vooral beleggers die de cryptomarkt nog als een te groot risico zien, een nieuwe optie krijgen om toch te profiteren van de stijgingen in de markt.

In de ETF worden opties opgenomen van vijf grote Bitcoin ETF’s: BlackRock iShares Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Mini Trust, Bitwise Bitcoin ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund en Ark 21Sahres Bitcoin ETF.

Deze opties worden door Calamos opgenomen en zo gebruikt om het risico van de Bitcoin-investering te verlagen. Zo beschermt de combinatie van opties tegen verliezen van groter dan 20%. Om dit te bewerkstelligen kan de ETF naast Bitcoin opties ook enkele stabiele investeringen opnemen in het fonds, zoals valuta’s of Amerikaanse treasury’s.

Blijven de kansen op grote stijgingen wel gelijk?

Een verminderd risico klinkt voor elke belegger natuurlijk goed, maar dat kan over het algemeen alleen als het ook betekent dat grote stijgingen op de crypto markt zich minder sterk doorvertalen naar dit nieuwe crypto fonds.

Volgens Calamos blijft het ‘upside potential’ van Bitcoin overeind staan. Beleggers zullen ongetwijfeld profiteren van stijgingen in de Bitcoin koers als ze in de Calamos Bitcoin ETF investeren, maar het resultaat zal minder hoog zijn dan bij een directe investering in Bitcoin of in een Bitcoin ETF die alleen in Bitcoin zelf investeert.

President & CEO @JKoudounis sat down with @ScottWapnerCNBC on @CNBC moments before ringing the @NYSE closing bell for the recent launch of our Calamos Autocallable Income ETF (#CAIE). ​

On "Closing Bell," they discussed our latest ETF offerings, including CAIE and our Calamos… pic.twitter.com/b2ZGMUdrly — Calamos Investments (@Calamos) July 10, 2025

De ‘hedges’ die beleggers beschermen tegen grote prijsdalingen, zijn bij stijgingen juist een remmende factor. In hoeverre het de stijging van de Calamos Bitcoin ETF tegenhoudt, is afwachten. De precieze invulling zal bekend worden als de ETF goedgekeurd wordt bij de Amerikaanse toezichthouder.

Nieuwe crypto trends verhogen institutionele interesse

Nieuwe crypto ETF’s en trends als de Calamos Bitcoin ETF zorgen voor een verdere stijging van institutionele interesse. Traditionele investeringsmaatschappijen en beleggers krijgen steeds meer opties om ook te speculeren op de koers van Bitcoin, zonder dat ze hiervoor zelf de cryptomarkt op hoeven.

Veel beleggers en maatschappijen kunnen niet zomaar crypto investeringen doen. Ze worden tegengehouden door ontbrekende kennis over de markt, de opslag van crypto of wetgeving rondom deze investeringen.

Met de ETF’s is deze drempel weggenomen. Grote investeringen in de ETF’s hebben nog wel altijd effect op de Bitcoin koers zelf; de achterliggende fondsmanagers kopen immers Bitcoin in om het product te ondersteunen. Bij de Calamos Bitcoin ETF zijn dit dus uitsluitend opties en investeringen ter bescherming van de investeerder.

De ETF’s zorgen er ook voor dat investeringen in Bitcoin, of een van de andere beste cryptomunten, veel sneller gedaan kunnen worden. Je hoeft niet naar een crypto exchange om een account aan te maken, maar kunt gewoon op de aandelenmarkt die je gewend bent een investering doen. Daarnaast heb je ook geen last van de lange transactietijden waar Bitcoin mee kampt.

