De Cardano koers zakt verder weg. In een paar dagen tijd verloor ADA ruim 15% en handelt de crypto nu rond $0,54. Wat gaat Cardano doen en waarom stijgt Cardano niet terwijl andere crypto’s al licht herstelden?

DeFi groeit niet en dat drukt de Cardano koers

De problemen van Cardano zitten vooral in het gebruik van het netwerk zelf. De Total Value Locked (TVL), oftewel het totale geld dat vastzit in DeFi apps op Cardano, staat rond de $270 miljoen. Dat is weinig vergeleken met Ethereum ($85 miljard) en Solana ($11 miljard).

Zelfs oprichter Charles Hoskinson sprak zijn frustratie uit. Volgens hem ligt het niet aan de technologie, maar aan de community: “Er is te weinig coördinatie en samenwerking.” Daardoor blijven nieuwe projecten en gebruikers uit. En zolang er weinig activiteit is, is er ook minder reden voor investeerders om ADA te kopen.

⚡ Cardano’s Charles Hoskinson @IOHK_Charles on boosting $ADA’s TVL to the billions with RealFi, tapping into $BTC DeFi and Africa in 2026:”We’ve been lending money like crazy, my money, and we’re opening it up, for micro-finance, banking the un-banked.” pic.twitter.com/LrNNtpbIOg — ALLINCRYPTO (@RealAllinCrypto) November 3, 2025

Technische signalen Cardano koers wijzen omlaag

Wie naar de grafieken kijkt, ziet een duidelijk bearish beeld. De RSI staat rond de 32, wat aangeeft dat ADA in het ‘oversold’ gebied zit. Dat betekent dat de koers flink is gedaald, maar soms ook dat een kort herstel kan volgen.

De MACD staat nog onder nul, wat laat zien dat de trend negatief blijft. Ook ligt de koers onder de 200-daagse moving average, een belangrijk teken dat de markt zwak is. Zolang ADA daaronder blijft, is het moeilijk om te spreken van een echte opleving.

Whales verkopen, traders blijven voorzichtig

De verkoopdruk komt vooral van grote beleggers. In de afgelopen drie dagen zouden zogeheten whales voor meer dan $100 miljoen aan ADA hebben verkocht. Tegelijkertijd daalde de long-to-short ratio flink. Er staan nu dus meer shortposities open dan longs.

Dat maakt duidelijk dat de meeste traders nog niet geloven in een snel herstel. De stemming is voorzichtig en dat houdt de Cardano koers laag. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

$0,52 als laatste steunpunt Cardano koers

Toch is er ook een klein lichtpunt. De zone tussen $0,50 en $0,52 fungeerde dit jaar vaker als steun. Telkens wanneer ADA daar kwam, volgde een kort herstel. De RSI is laag, wat erop wijst dat de crypto mogelijk te hard is afgestraft.

$0.52 is a support level that has triggered strong rebounds for Cardano $ADA since November 2024. pic.twitter.com/8HdaiayxYO — Ali (@ali_charts) November 5, 2025

Als ADA deze steun weet vast te houden en de koers weer boven $0,60 weet te sluiten, kan dat het begin zijn van een kleine opleving. Pas boven $0,70 wordt de kans groter dat de trend echt draait richting $1,00.

Groei blijft nodig voor ADA

Een herstel kan pas echt standhouden als de fundamentele kant verbetert. Dat betekent meer gebruik, meer liquiditeit en meer projecten op het netwerk. Nieuwe samenwerkingen, bruggen met andere blockchains en groei in DeFi kunnen dat proces versnellen.

Zolang die ontwikkelingen uitblijven, blijft de ADA koers afhankelijk van het algemene sentiment in de cryptomarkt. Bekijk hier de lijst met de beste altcoins van het moment.

Wat gaat Cardano doen?

De Cardano koers blijft onder druk staan door tegenvallende DeFi groei en winstnemingen van grote beleggers. Technisch gezien oogt het zwak, maar de lage RSI kan wijzen op een tijdelijk dieptepunt.

Het antwoord op waarom Cardano niet stijgt is duidelijk: het netwerk mist activiteit en gebruikers. Als dat verbetert, kan ADA opnieuw richting $1. Tot die tijd blijft het afwachten of de steun rond $0,52 houdt, of dat Cardano nog één stap terug moet doen voor het weer omhoog kan.

