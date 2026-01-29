Cardano CEO: ‘februari wordt gekkenwerk’ – wat gaat ADA doen?

Charles Hoskinson verwacht dat februari een belangrijke maand wordt voor de Cardano koers. Wat gaat Cardano doen? De CEO noemde het zelf ‘a very crazy month’. Dit zorgt voor een nieuwe golf van speculatie. Nu Cardano kopen of niet?

Cardano nieuws zet community weer op scherp

De recente uitspraak van Charles Hoskinson komt niet zomaar. Hij suggereerde in Cardano nieuws op grote ontwikkelingen binnen het netwerk, zoals upgrades, samenwerkingen en groei binnen DeFi. Volgens de CEO valt in februari alles samen voor Cardano, hoewel hij er zelf niet veel over kwijt kan. Denk aan technische vooruitgang, marktstructuur en sentiment.

Cardano Founder: “February is going to be a very crazy month. You’ll see.” pic.twitter.com/kfbQDvU35R — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) January 28, 2026

Het verklaart ook waarom Cardano stijgt en waarom het nieuws veel teweeg heeft gebracht binnen de community. De stijging is inmiddels afgezwakt, maar veel traders vragen zich af of dit het moment is om Cardano crypto te kopen?

Technische analyse Cardano koers

Op het moment van schrijven beweegt de Cardano koers tussen $0,3489 en $0,36. Dit gebied dient momenteel als steun. Als de Cardano koers hierboven weet te blijven, is herstel mogelijk voor ADA. Wanneer de verkopers aan kracht verliezen, zoals nu te zien is, biedt dit ruimte voor kopers om opnieuw in te stappen.

De RSI staat op dit moment net onder de 40, dit laat zien dat de verkoopdruk afneemt. Er is geen sprake van paniek, maar juist van rust. Ook draait de MACD langzaam omhoog, wat kan wijzen op een mogelijke trendomkeer op korte termijn. Dit zijn de signalen die je vaak ziet voor een grote koersbeweging. Het is geen garantie, wel een signaal om op te letten.

Cardano voorspelling voor februari – wat gaat Cardano doen?

Is er een Cardano rally mogelijk in februari? Volgens ChatGPT ligt de Cardano voorspelling in februari tussen de $0,42 en $0,50. Dit beeld past bij een uitbraak boven de $0,36 zone. Als de ADA koers hier doorbreekt, kan de markt zeer snel schakelen. Dan is een stijging richting $0,50 logisch. Bij sterke marktcondities kan dit mogelijk zelfs hoger worden en denken crypto analisten aan een Cardano rally.

Wat maakt februari belangrijk?

Er wordt met name gewezen op technische mijlpalen. De Hydra-upgrade moet bijvoorbeeld zorgen voor een hogere snelheid en lagere kosten. Dit maakt Cardano aantrekkelijker voor DeFi en apps.

Daarnaast groeit de totale waarde binnen Cardano stilletjes en stabiel. Ook speelt institutionele interesse een grote rol in de Cardano verwachting. De aankondiging van Cardano Futures vergroot de zichtbaarheid. Meer zichtbaarheid zorgt vaak voor meer liquiditeit en dat is precies wat Cardano nodig heeft in deze fase. Een van de belangrijkste vragen is niet: waarom stijgt Cardano? Maar kan het Cardano netwerk de stijging vasthouden?

Cardano kopen of niet?

De Cardano koers beweegt zich rond een belangrijk punt. Als de koers boven de $0,34 kan blijven, blijft de Cardano verwachting zeer positief. Dat zou een mooi punt zijn om te stappen volgens crypto experts. Als de ADA koers opnieuw onder de $0,34 zakt, ziet het beeld er ineens heel anders uit. Voorlopig blijft de koers in balans en zijn traders voorzichtig positief over februari.

