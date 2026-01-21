Met een verval van liefst 15% in de afgelopen zeven dagen, mag geconcludeerd worden dat het niet zo lekker gaat met de Cardano koers. Toch is er ook goed Cardano nieuws: mogelijk volgt de bekende token een 1-2 wave structuur, waarbij er binnenkort een nieuwe rally ontstaat. De $0,36 koers zal essentieel zijn voor de toekomst van de token.

Groot verval bearish Cardano nieuws

Cardano (ADA), de bekende token van Charles Hoskinson en zijn team, zit al langere tijd in het verdomhoekje. In de afgelopen jaren heeft de bekende altcoin steeds meer ruimte weg moeten geven aan concurrenten zoals Solana en Ethereum – met name die eerste heeft een flink marktaandeel van Cardano weggenomen.

Inmiddels is Cardano teruggezakt naar de 10e plek op de lijst van grote tokens, met een market cap van $12,8 miljard.

Ook in de afgelopen week kreeg de Cardano koers de nodige klappen. De waarde van de token daalde met liefst 15%, en staat nu op $0,35. Over de afgelopen zes maanden gezien is het verval nog groter, namelijk meer dan 55%!

Investeerders lijken weinig vertrouwen te hebben in een spoedig herstel van de token: op het gebied van handelsvolumes en (met name) on-chain activiteit blijft het netwerk achter bij haar concurrentie.

Cardano koers grafiek duidt op nieuwe rally

Uit een technische analyse blijkt echter dat er mogelijk ook bullish Cardano nieuws aan zit te komen. Zo geeft crypto expert More Crypto Online op zijn bekende X-kanaal aan dat de huidige setup tekenen vertoont van een 1-2 wave patroon volgens de theorie van Elliott. Deze theorie (of principeset) analyseert marktpsychologie, waarbij koersen volgens bepaalde vaste patronen verlopen.

In het geval van de huidige situatie duidt het ontstaan van een 1-2 wave patroon op naderende groei voor de Cardano koers.

$ADA

This remains a valid 1-2 setup, with $0.328 as invalidation point and it takes a break above $0.404 for an indication that a low has formed. Cardano is now testing the 78.6% retracement level. pic.twitter.com/EnuVrKszC2 — More Crypto Online (@Morecryptoonl) January 19, 2026

Volgens More Crypto Online is inmiddels de low gevormd en wordt de 78,6% retracement nu getest – hierdoor mogen we snel resultaat verwachten.

Wat gaat Cardano doen? $0,36 nodig voor Cardano rally

Op dit moment lijkt de $0,36 Cardano koers essentieel te zijn. De token zit hier momenteel tegenaan te hikken: vandaag werd deze waarde enkele keren overschreden, maar volgde vrij snel daarna een val terug richting de $0,35.

Mocht Cardano erin slagen om de $0,36 enkele uren vast te houden, dan kan dit het startschot vormen voor een kleine Cardano rally. De waarde van de token kan, mits het een goede wave pakt, mogelijk stijgen naar $0,40 – precies de 15% die eerder deze week verloren is gegaan.

Volgens Gemini en experts zal deze rally later deze week plaats kunnen vinden.

Cardano kopen of niet?

Ondanks dit bullish perspectief is het maar de vraag of nu in Cardano stappen de beste beslissing is: de maximale winst op de korte termijn is relatief beperkt, terwijl de waarde en het gebruik van de token al langere tijd een teruggang kent. Mocht de Cardano koers van de $0,36 geen support weten te maken, dan ligt verdere rejectie en consolidatie op de loer.

