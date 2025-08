Cardano (ADA) staat op het punt een grote doorbraak te hebben. Een nieuw voorstel, genaamd ‘Account Enhancement’, lijkt een fundamentele verandering te brengen in hoe het systeem omgaat met dApps, tokens en on-chain interacties. Deze upgrade komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar kan zomaar eens een startschot zijn voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van Cardano.

Wat maakt deze Account Enhancement zo belangrijk?

Onlangs kondigde Philip DiSarro, CEO van Anestasia Labs, de komst van een revolutionaire Account Enhancement Cardano Improvement Proposal (CIP) aan. Volgens hem is deze upgrade “massive for expanding Cardano’s dApp ecosystem”. Het is een potentiële game-changer voor de manier waarop gedecentraliseerde apps (dApps) op Cardano werken. Charles Hoskinson gooide hier vervolgens nog een schepje bovenop door enthousiast te reposten op X.

Op dit moment moet elk token-gebruik minimaal een ADA bevatten als beschermingsmaatregel binnen het UTxO-model van Cardano. Dit maakt micro-transacties inefficiënt, vooral voor governance of utility tokens die gebruikers liever in de native vorm waarin ze hem kopen willen gebruiken. Deze nieuwe CIP stelt voor deze vereiste uit te faseren en in plaats daarvan fees te laten betalen. Dit gebeurt via een streaming van fracties van tokens naar beloningsaccounts. Hiermee kunnen smart contracts, en dApp stemfuncties volledig native draaien zonder ADA als tussenstap.

Voor developers kan dit enorme voordelen bieden. dApp teams kunnen eindelijk on-chain systemen bouwen zonder te hoge complexiteit en hoge kosten. Hoewel de CIP eigenlijk maar een kleine ingreep is, kan het enorme positieve effecten hebben.

Waarom is dit relevant?

De timing is perfect. Onlangs stemde de Cardano community namelijk met een overtuigende 74% stemmen voor een IOE roadmap voorstel waarin staat dat miljarden ADA vrijgemaakt moeten worden voor upgrades als Mithril en Leios. Deze zijn allemaal ontworpen om schaalbaarheid, governance en interoperabiliteit te verbeteren.

Wat de nieuwe CIP zo krachtig maakt is dat deze perfect aansluit op deze bredere visie. Door een efficiënter systeem te introduceren wordt het voor developers veel eenvoudiger en aantrekkelijker om op het netwerk te bouwen. Niet alleen grote partijen, maar juist ook kleinere teams en individuele ontwikkelaars kunne hierdoor sneller dApps maken.

Ook technisch gezien maakt dit voorstel het mogelijk om beter onderscheid te maken tussen gebruikersaccounts, dApps en tokeninteracties. Door deze laag toe te voegen, kan het netwerk zich sneller aanpassen aan de nieuwe use cases zonder veiligheid of decentralisatie aan te tasten. Zelfs Cardano-oprichter Charles Hoskinson reageerde enthousiast op het nieuws, zoals te zien is in de bovenstaande tweet op X.

Wat gaat dit doen voor ADA?

Wanneer de Account Enhancement CIP daadwerkelijk in gebruik genomen wordt, dan zou dat kunnen leiden tot een versnelling van dApp activiteit op het platform. Hogere dApp activiteit leidt tot groei in native-token staking, governance volumes en meer gebruikersinteractie. Dit zijn allemaal factoren die het sentiment van ADA versterken.

Het is een strategisch slim voorstel dat zich richt op een bekende kwaal in het ontwerp van Cardano. Met Hoskinson die expliciet vraagt om reviews en feedback is het momentum van het project nu sterk. Nu is het de zaak dat de community en experts deze update grondig gaan beoordelen, dan kan het misschien al snel geïmplementeerd worden.

