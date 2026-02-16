De Cardano koers beweegt vandaag rond $0,28 na een moeilijke periode waarin de prijs tot $0,22 zakte. Wallets die tussen 10 miljoen en 100 miljoen ADA aanhouden verhoogden hun gezamenlijke saldo van ongeveer 13,41 miljard naar 13,56 miljard ADA sinds begin februari. Deze whale activiteit van ongeveer $40 miljoen aan tokens laat zien dat grote spelers vertrouwen houden in het project, ondanks de stevige correctie.

Cardano nieuws: CME futures als katalysator

Het belangrijkste Cardano nieuws van deze week is de lancering van gereguleerde futures contracten. Cardano futures werden gelanceerd op de CME exchange op 9 februari, wat institutionele beleggers gereguleerde toegang geeft tot ADA trading TradingView. Dit is een belangrijke stap voor de legitimiteit van het project.

CME biedt twee soorten contracten aan: standaard contracten van 100.000 ADA en micro contracten van 10.000 ADA. Dit maakt het voor zowel grote fondsen als kleinere traders mogelijk om posities in te nemen. De lancering volgt op het succes van Bitcoin en Ethereum futures en signaleert groeiende mainstream acceptatie.

Interessant genoeg steeg Grayscale’s allocatie in Cardano van 18,55% naar 19,50% in hun Smart Contract Fund op 5 februari 2026. Dit toont dat het grote crypto vermogensbeheerder vertrouwen heeft in ADA’s toekomst. Voor beleggers die nadenken over welke crypto kopen is dit een positief signaal.

Cardano has joined the big leagues!$ADA is now part of CME's derivatives lineup, in both Standard contracts for institutions and Micro contracts aimed at retail investors. That means it can now be traded in a regulated, more straightforward way on one of TradFi's biggest… pic.twitter.com/W1aQnyLPza — Linda (@Cryptofly777) February 14, 2026

Wat gaat Cardano doen: technische analyse

De vraag wat gaat Cardano doen hangt af van enkele cruciale niveaus. ADA handelt momenteel in een range tussen $0,22 en $0,30, met $0,26 als belangrijke steun. De Relative Strength Index staat op 51, wat een neutrale positie aangeeft, terwijl de Moving Average Convergence Divergence een bullish divergentie laat zien CoinCentral.

De MACD histogram toont stijgende groene balken, wat suggereert dat de opwaartse trend kan doorzetten op korte termijn. De MACD lijn nadert de signaal lijn, wat een bullish cross kan worden als de koers blijft stijgen.

Weerstand ligt bij $0,30. Een doorbraak boven dit niveau kan de prijs richting $0,35 duwen. Als de token niet door $0,30 breekt, kan een terugval naar $0,25 de huidige steunniveaus testen. Voor traders die kijken naar beste altcoins is dit een cruciaal moment.

Waarom stijgt Cardano niet: retail blijft afwezig

Een belangrijke vraag is waarom stijgt Cardano niet ondanks het positieve nieuws. Het antwoord ligt in het gebrek aan retail interesse. Hoewel whales accumuleert hebben en institutionele spelers zoals Grayscale hun posities verhogen, blijft de gewone belegger afwezig.

De 24-uurs handelsvolume van $791 miljoen onderstreept het gebrek aan brede participatie. Dit is een teken van een markt waar prijzen bewegen op beperkte orders. De huidige rally is meer technisch gedreven dan fundamenteel.

Ook speelt mee dat ADA bijna 92% onder zijn hoogtepunt van 2021 handelt. Deze lange bearmarkt heeft veel retail beleggers het vertrouwen gekost. De verwachting dat een Cardano rally komt hangt daarom vooral af van institutionele adoptie waar het crypto bedrijf op in speelt.

Innovation you can build on. pic.twitter.com/nUKmWIA4ML — Cardano Foundation (@Cardano_CF) February 16, 2026

Vooruitzichten voor ADA: koers stijging of verdere consolidatie?

De komende weken worden cruciaal voor Cardano. Als de CME futures lancering institutionele vraag aantrekt, kan ADA doorbreken naar $0,34 en mogelijk $0,40. Dit zou eindelijk het einde betekenen van de “overlevingsmodus” waarin het project zich bevindt.

Echter, als spot vraag laag blijft en alleen leverage trading toeneemt, kan de prijs terug vallen. De markt moet echte koop interesse zien, niet alleen speculatieve futures activiteit. Voor beleggers die kijken naar welke crypto gaat stijgen is dit het moment om Cardano nauwlettend te volgen.

Positief is dat whale accumulation aanhoudt en grote spelers niet verkopen tijdens dipjes. Dit patroon laat zien dat “smart money” geduldig blijft en positioneert voor een mogelijke rally later in 2026.