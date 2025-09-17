Cardano heeft deze week een golden cross gevormd op de dagelijkse koersgrafiek. Dit gebeurt wanneer het 50-daags gemiddelde boven het 200-daags gemiddelde uitkomt. In eerdere bull markten ging dit patroon vaak vooraf aan sterke koersstijgingen van belangrijke crypto tokens. Kan de Cardano koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Cardano koers houdt belangrijke steun vast

De Cardano koers staat rond $0,88 en steeg de afgelopen 24 uur licht, terwijl de ADA koers in de afgelopen maand meer dan 5% verloor. Ondanks die daling bleef de koers boven een belangrijke steun rond $0,73.

Sinds midden 2024 is dit niveau meerdere keren getest zonder te breken. Tegelijkertijd zijn er hogere bodems zichtbaar. Dat betekent dat de bulls geleidelijk meer controle hebben gekregen.

Het eerstvolgende psychologische niveau ligt rond $1,00. Bij eerdere pogingen strandde de Cardano koers hier. Pas boven dat punt ligt er ruimte richting ongeveer $1,20, waar in het verleden veel verkoopdruk zichtbaar was.

Golden cross geeft technisch signaal voor Cardano

Een golden cross is voor technische analisten een teken dat de kortetermijntrend sterker wordt dan de langetermijntrend. Bij Cardano gebeurde dat doordat het 50-daags gemiddelde het 200-daags gemiddelde naar boven kruiste. Volgens data van TapTools markeert zo’n crossover vaak een omslagpunt.

Het volume blijft vooralsnog relatief laag. Voor een overtuigende uitbraak is meer deelname nodig van zowel retailbeleggers als institutionele partijen. Toch wijzen meerdere momentum indicatoren inmiddels op een verbetering, met de golden cross als het sterkste signaal van de afgelopen maanden.

JUST IN: $ADA confirms a golden cross, signaling Cardano’s return to bullish territory. pic.twitter.com/LGE7rT3OKu — TapTools (@TapTools) September 16, 2025

De fundamentele ontwikkelingen in het Cardano netwerk

Naast de technische analyse groeit ook de fundamentele basis van Cardano. Het aantal smart contracts neemt toe en er worden nieuwe DeFi protocollen gelanceerd. De stakinggraad blijft daarnaast hoog en de betrokkenheid van validators bij het proof-of-stake mechanisme is stabiel. Dat geeft vertrouwen dat het netwerk functioneel sterk blijft.

Het herstel van de altcoinmarkt versterkt dit beeld. Bitcoin beweegt zich al enige tijd lusteloos boven zijn belangrijke steun, waardoor kapitaal opnieuw richting andere cryptotokens stroomt. Cardano profiteert van dit gunstige marktsentiment.

