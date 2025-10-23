De Cardano koers blijft stabiel nadat het token opnieuw steun vond in de zone rond $0,61 tot $0,63. Deze regio staat bekend als de golden pocket, een belangrijk Fibonacci-gebied waar in het verleden vaker sterke koopinteresse ontstond. Op dit moment blijft de handelsactiviteit rond $0,63 hoog, wat erop wijst dat veel traders in deze zone tokens blijven kopen. Kan de Cardano koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Cardano koers houdt stand rond belangrijk steunniveau

De golden pocket is het gebied tussen de Fibonacci-niveaus 0,618 en 0,786. Dit zijn technische zones die traders gebruiken om te zien waar een trend kan draaien. Zolang Cardano boven dit gebied blijft, blijft de huidige structuur overeind volgens technische analisten.

Een grafiek van analist Carl Moon liet zien dat de markt boven deze zone relatief gezond oogt. Volgens hem is de koopdruk nog aanwezig zolang de bulls de prijs boven dit niveau houden. Het volumeprofiel toont dat de meeste transacties plaatsvinden in dit bereik, wat het als een stabiele vraagzone bevestigt.

Belangrijke niveaus voor de Cardano koers

Veel traders volgen de weekly open bij ongeveer $0,65. Dit niveau fungeert als kortetermijnweerstand. Als de prijs daarboven sluit met voldoende handelsvolume, kan er ruimte ontstaan richting $0,68 en daarna $0,73, het hoogste punt van vorige week.

Wanneer de bulls dit niet lukt, kan Cardano in dezelfde prijsvork blijven bewegen. Onder $0,61 ligt opnieuw een Fibonacci-niveau rond $0,59. Dat fungeert als volgende steun als de huidige zone breekt.

Belangrijke niveaus die analisten volgen zijn de golden pocket ($0,612–$0,627), de weekly open ($0,6527) en de vorige week high ($0,7360). Zolang de prijs boven de golden pocket blijft, zien veel traders dit als teken dat kopers nog actief zijn.

Activiteit op het netwerk ondersteunt prijs

Ondanks de onrust in de bredere cryptomarkt blijft het Cardano-ecosysteem groeien. De totale waarde in DeFi-protocollen (TVL) stijgt gestaag sinds september. Dat wijst op toenemende activiteit van gebruikers die tokens vastzetten voor staking of leningen. Ook on-chain data toont dat langetermijn holders hun tokens blijven holden.

Deze fundamentele steun zorgt ervoor dat de Cardano koers minder gevoelig is voor plotselinge schommelingen. De combinatie van stabiel netwerkgebruik en technisch sterke zones maakt ADA voor veel traders interessant in deze fase van de markt.

