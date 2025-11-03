De Cardano koers (ADA) is deze week verder weggezakt onder de grens van $0,58, waarmee de coin een verlies van ruim 10% noteert ten opzichte van vorige week. De daling volgt op zwakke on-chain activiteit en een sterke toename van shortposities, wat het sentiment onder traders duidelijk negatief maakt. Wat gaat Cardano doen richting het einde van 2025?

On-chain data toont dalende netwerkactiviteit

Volgens gegevens van Santiment is het aantal Daily Active Addresses (een belangrijke indicator voor netwerkgebruik) gedaald tot 24.280, vergeleken met 32.115 begin oktober. Deze trend houdt al sinds augustus aan en wijst erop dat de vraag naar transacties op het Cardano netwerk afneemt.

Lagere activiteit op het netwerk betekent doorgaans minder vraag naar ADA, wat de neerwaartse druk op de koers vergroot. Analisten merken op dat Cardano moeite heeft om nieuwe ontwikkelingsactiviteit of DeFi-volume aan te trekken. Dat verklaart de relatieve zwakte tegenover concurrenten zoals Solana en Ethereum.

Shortposities nemen fors toe

Ook in de derivaten markt is de toon bearish. De long-to-short ratio van ADA op CoinGlass daalde maandag naar 0,75, het laagste niveau in een maand. Een ratio onder de 1 geeft aan dat er meer shortposities zijn dan longposities. Met andere woorden, meer traders speculeren op een verdere daling.

Deze verschuiving in marktposities duidt op groeiend wantrouwen bij speculatieve traders. In de afgelopen week nam de open interest in ADA futures toe, wat betekent dat meer traders actief blijven in neerwaartse posities. Dit versterkt de kans op extra volatiliteit als liquidaties optreden.

Cardano koers steunt op $0,50

De technische grafiek schetst een overwegend negatief beeld. Cardano vond vorige week weerstand op $0,70, waarna de koers met meer dan 10% corrigeerde. Op maandag noteerd ADA rond $0,57, met duidelijke signalen van zwakte.

De Relative Strength Index (RSI) staat op 32, onder de neutrale 50, wat duidt op sterke verkoopdruk. De Moving Average Convergence Divergence (MACD) laat eveneens afnemend momentum zien. De histogram balken verkleinen, en de lijnen naderen een neerwaartse kruising.

Als de huidige trend aanhoudt, ligt de volgende technische steun rond $0,50. Rond dat niveau wist ADA in september ook kortstondig te stabiliseren. Een doorbraak daaronder kan de koers richting $0,45 duwen.

Vooruitzichten voor ADA

Op de korte termijn blijft de trend bearish zolang de ADA koers onder $0,60 handelt. Herstelpogingen zullen weerstand vinden rond $0,65 – $0,70, het vorige consolidatiegebied.

Ondanks de zwakte op korte termijn blijft Cardano fundamenteel een van de grotere Layer 1 projecten, met doorlopende ontwikkelingen aan Hydra en verbeteringen in smart contract functionaliteit. Toch moet de netwerkactiviteit aantrekken voordat traders weer vertrouwen krijgen.

3 scenarios are possible in NOVEMBER for $CARDANO 1️⃣ Base phase : Where $ADA price could range from .80 $USD TO 1 $USD due to upcoming hydra update & Asia tour 2️⃣ Bull phase : Where $ADA price could range from 1.20 $USD to 1.50 $USD due to ETF approval & BTC pump 3️⃣ Bear… pic.twitter.com/LKIeWdGuME — Harsh Singh | Collab Manager (@nftsanatan) November 1, 2025

Zolang de combinatie van lage on-chain vraag en stijgende shortposities aanhoudt, blijft voorzichtigheid geboden. De komende dagen zullen bepalend zijn of ADA de steun van $0,50 weet vast te houden, of dat de neerwaartse trend zich verder verdiept.

