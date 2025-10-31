De Cardano koers is hard geraakt door de recente verkoopgolf in de cryptomarkt. Op dit moment staat ADA rond $0,6115, een daling van 4,65% sinds gisteren. Ook het handelsvolume zakte licht naar $1,17 miljard, terwijl de crypto in de afgelopen maand bijna 25% van zijn waarde verloor. De bevestiging van een death cross maakt beleggers ongerust. Kan Cardano zich nog herstellen in november?

Cardano koers daalt na technisch verkoopsignaal

De death cross is een bekend technisch patroon waarbij het 50-daags gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde kruist. Het duidt meestal op een zwakke markt en verhoogt de kans op verdere dalingen. Voor Cardano is dit een belangrijk moment, want de laatste keer dat dit patroon optrad, volgde een lange periode van koersdruk.

Grote ADA houders hebben de afgelopen dagen massaal winst genomen. On-chain data laat zien dat er honderden miljoenen ADA tokens zijn verkocht in slechts 72 uur. Dat bevestigt de terughoudendheid onder investeerders.

De Cardano koers vond kort steun rond $0,59, maar dat niveau wordt nu opnieuw getest. Een doorbraak daaronder kan de koers richting $0,50 duwen. Een zone waar eerder koopinteresse ontstond. Voor geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Naast de Cardano koers staan alle altcoins in het rood na bredere crypto crash

De verkoopdruk is niet alleen voelbaar bij Cardano. Ook andere altcoins zijn hard gedaald na de renteverlaging van de Federal Reserve, gevolgd door voorzichtige uitspraken van voorzitter Jerome Powell. Die waarschuwingen temperden het optimisme over een snel herstel in de cryptomarkt.

Daarnaast krijgt Cardano te maken met afnemend institutioneel vertrouwen. Waar projecten als Solana en XRP meerdere ETF aanvragen ontvingen, bleef Cardano steken op een openstaand verzoek van Grayscale. De kans op goedkeuring daarvan is de afgelopen maand gezakt van 96% naar 68%, wat laat zien dat grote beleggers voorzichtiger worden met ADA.

Dat verklaart ook deels waarom Cardano niet stijgt, zelfs nu andere netwerken meer activiteit laten zien. Lees ook ons artikel over of de Bitcoin koers opnieuw steun vindt rond $107.000 na Trumps tariefverlaging.

Cardano verwachting: is er nog hoop voor november?

Toch is het niet alleen slecht nieuws. Technische indicatoren zoals de RSI bewegen van een oversold niveau, wat vaak duidt op een mogelijke opleving. Ook de MACD lijkt klaar om een bullish crossover te maken. Als het handelsvolume aantrekt en ADA boven $0,68 weet uit te breken, kan dat het begin zijn van een herstel richting de $0,75.

Voorlopig blijft de trend echter zwak. De Cardano verwachting hangt af van bredere marktbewegingen en van vertrouwen in het ecosysteem. Zonder positief Cardano nieuws of meer activiteit binnen DeFi blijft de kans groot dat ADA de komende weken zijwaarts of zelfs lager beweegt.

