De koers van Cardano (ADA) ging de afgelopen maanden fors naar beneden. De altcoin leek te herstellen van een dalende trend, waar de koers van ADA al jaren in zit. We zien vaak dat de koersen van altcoins fors stijgen tijdens bepaalde periodes binnen de cryptomarkt. Deze periodes worden vaak aangegeven met de term ‘altseason’. Recentelijk vond er nog een kort altseason plaats van twee weken. Tijdens deze periode wisten de top 50 cryptomunten harder te stijgen dan Bitcoin.

Crypto altseason

Een van de grootste performers van de afgelopen negentig dagen zijn ETH en BNB die 5,2% en 41% wisten te stijgen. We zien vaak dat tijdens een altseason de koers van Ethereum verder oploopt. De koers van Cardano ging 20,6% onderuit in de afgelopen negentig dagen.

Een eventuele verdere stijging van de koers van Ethereum kan ervoor zorgen dat ook ADA weer gaat stijgen. Instituties zijn volop Ethereum ETF’s aan het inschalen en doen daarmee de koers van ETH flink stijgen in de afgelopen zes maanden. Sinds een aantal maanden heeft Cardano ook een aanvraag lopen vanuit vermogensbeheerders voor een spot ETF. De komst van een mogelijke spot Cardano ETF kan zorgen voor grote kapitaalinstromen. Hierdoor zou de koers van ADA mogelijk binnen zeer korte tijd richting een nieuwe all time high kunnen bewegen.

Het crypto project wist zich de afgelopen jaren flink te ontwikkelen. Onder leiding van Charles Hoskinson is Cardano een van de grootste smart contract blockchains geworden binnen de crypto sector. Tijdens een mogelijke rotatie van kapitaal binnen de cryptomarkt, waarbij grote investeerders BTC omruilen voor altcoins, kan de koers van ADA vermoedelijk een groot gedeelte van zijn geleden schade herstellen.

De altseason index staat momenteel op een waarde van 25. Dit bestempelt het sentiment rondom altcoins op dit moment. Vanaf een waarde van 75 kunnen we weer spreken over een altseason.

Cardano koersverwachting

De koers van Cardano zat de afgelopen maanden in een stijgende trend. Na een forse daling die in december 2024 begon, wist ADA in juni aan een stijgende trend te beginnen.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we de koers van ADA zien over de afgelopen maanden. Wat opvalt is dat in oktober de koers van de altcoin een belangrijk supportlevel is verloren. Hierdoor is de koers van ADA uit de range getreden en heeft het een nieuw dieptepunt van $0,59 bereikt.

Als ADA steun weet te houden rond dit koerslevel en vanaf hier weer herstelt, kan de stijgende trend mogelijk alsnog hervat worden. Belangrijke ‘resistance levels’ liggen rond $0,76, $0,89 en $0,93. Hier zal de koers van de altcoin weerstand kunnen ondervinden.

$20,000 ETH vs $5 ADA

Wellicht kunnen de altcoins aan het einde van de bull cyclus een nieuwe all-time high bereiken. Crypto experts vermoeden dat de koers van Ethereum richting $20,000 zal gaan. In dit zeer optimistische scenario kan ADA mogelijk ook een flinke stijging neerzetten. Crypto experts verwachten dat ADA $5 kan bereiken bij een $20,000 ETH.

Een nieuwe cryptomunt die ook flink kan gaan stijgen, is Bitcoin Hyper. Deze nieuwe altcoin heeft met zijn layer-2 blockchain voor een hoop opschudding binnen de presale sector gezorgd.

Bitcoin Hyper is een crypto project dat tijdens zijn presale de $HYPER-token verkoopt. Het crypto project houdt zich bezig met het verbeteren van de Bitcoin blockchain. Door een brug te bouwen tussen Bitcoin en andere cryptomunten, is het mogelijk bij Bitcoin Hyper om meme coins te kopen met BTC.

Sinds de lancering van de $HYPER-token is er al meer dan $24,5 miljoen opgehaald door het cryptoproject. Dit geeft aan dat de interesse in de altcoin hoog is bij vroege investeerders. De $HYPER token is aanschafbaar met ETH, BNB, USDT of een creditcard. Besluit je om tokens te kopen, dan kun je na aankoop je gekochte tokens staken tegen een jaarlijkse rente van 48%.

