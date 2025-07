Nu de crypto markt zich eindelijk begint op te warmen, zien we dat het vooral de altcoins zijn die goed presteren. Hoewel er nog geen nadrukkelijk altcoin season is, zien we wel dat de index langzaam omhoog klimmen. Ook Cardano doet het goed, in de afgelopen paar dagen zagen we namelijk rond de 137 whale transacties. Deze transacties zouden wel eens een goed begin kunnen vormen voor een bull run.

De meeste analisten houden een target aan van tussen de $5 en de $10 qua koersverwachting voor Cardano. Dat lijkt wellicht redelijk hoog voor de token, maar in dit artikel bespreken we de mogelijkheden en de kansen voor de ADA koers.

Cardano: koers analyse

Op het moment staat de token net iets boven de $0,85. In de afgelopen maand is de token met meer dan 57% gestegen.

Dan lijkt de $5-10 misschien wat hoog gegrepen, maar niets is minder waar. Zeker als we kijken naar de toename in de whale activities. Meestal is het zeer goed nieuws dat grote spelers in de crypto wereld interesse hebben in een bepaalde token. In de afgelopen 24 uur zagen we 137 whale transacties bij ADA.

Whale activity on the Cardano $ADA network has surged this week. Over 137 transactions of over $1 million each were recorded in the last 24 hours! pic.twitter.com/R5DJnIDp2I — Ali (@ali_charts) July 19, 2025

Spot demand rally vs leverage-gedreven bewegingen

Een ander belangrijk punt is dat we wel een verschil zien in twee verschillende soorten stijgingen. Zo heb je de spot demand rallies en de leverage-gedreven bewegingen. Het is goed om het verschil tussen beiden te weten, zo zien we dat bij de spot demand rallies investeerders echt geld gebruiken, en dus geen geleend geld. De investeerders kopen de tokens op spot exchanges, zonder leverage. Vaak zien we dat dit een meer duurzame groei met zich mee brengt, gezien het aangedreven wordt door inevesteerders op de lange termijn.

Leverage-gedreven bewegingen zijn de andere kant van de munt, in dit geval kopen de investeerders met “geleend” geld. Dit komt over het algemeen met meer volatiliteit en een hoger risico. Leverage-gedreven bewegingen worden vooral gestuwd door traders en speculanten. Het probleem hierbij is dat de token snel kan stijgen, maar dat deze ook net zo snel kan crashen.

Wat we nu zien bij Cardano, is een combinatie van beide. Over het algemeen zien we dus spot demand rallies, maar deze worden versterkt door leverage-gedreven bewegingen. Cardano lijkt dus duurzaam te stijgen, maar het is nog steeds belangrijk om voorzichtig te zijn en de token goed in de gaten te blijven houden.

Cardano naar de $5-$10?

We zien dus dat de whale activiteit sterk toeneemt en dat de stijging van Cardano grotendeels komt door spot demand rallies. Dit, gepaard met de leverage-gedreven bewegingen, maakt dat de token gemakkelijk zou kunnen stijgen tot de $5 en misschien zelfs $10.

Wat onder andere ook nog helpt, is dat crypto steeds meer institutionele steun krijgt. Net voor het zomerreces werden er nog drie verschillende wetten gepasseerd die allemaal zeer positief uit zullen pakken voor de crypto markt. De analisten die verwachten dat Cardano $5 kan behalen is niet zomaar gebaseerd op hype, maar op verschillende belangrijke factoren. Wel is het uiteraard belangrijk om alles goed in de gaten te blijven houden, in het geval dat de markt omslaat.

Altcoin season gaat van start: welke tokens gaan stijgen?

Naast Cardano zijn er ook nog een aantal andere tokens die potentie hebben. Veel investeerders vinden vooral de nieuwe tokens interessant, de tokens die bijvoorbeeld nog in de presale fase zitten. Er zijn hier enorm veel keuzes, daarom hebben wij een van onze favoriete presale tokens voor jou uitgelicht.

Best Wallet Token ($BEST)

Als crypto investeerder kun je niet om Best Wallet heen. Deze wallet is een van de gangbaarste wallets om te gebruiken, gezien de compatibiliteit met een groot aantal tokens en chains. Reeds heeft de wallet ook een token ontwikkeld, we hebben het natuurlijk over de Best Wallet Token. Dit is de native token van het BEST ecosysteem. Deze token komt met een groot aantal voordelen zoals de lage transactiekosten en de hoge staking beloningen. Daarbij krijg je nog community governance en early access tot verschillende nieuwe projecten.

Dit project heeft een voorraad van 10 miljard tokens. Het grootste deel hiervan gaat naar de marketing van het project. Dit deel bedraagt 35%. Verder gaat er nog een kwart van de tokens naar de projectontwikkeling, en 10% naar zowel de airdrops als de exchange liquidity. Voor de staking beloningen is er nog 8%, voor de community beloningen 7% en tenslotte is er nog 5% voor de treasury.

Neem een kijkje bij de presale