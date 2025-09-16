Cardano ($ADA) crasht deze week met 7% door massale profit-taking van whales. De verkoopdruk neemt toe, zichtbaar in dalende indicatoren zoals RSI en open interest. Toch zien sommige analisten ruimte voor herstel als $ADA support vasthoudt. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Cardano.

Cardano koers crasht 7% door profit-taking

Cardano brak op 8 september boven het dagelijkse supportniveau van $0,84 en steeg in de daaropvolgende vijf dagen met 9%. Toch wist de munt het opwaartse momentum zondag niet vast te houden en daalde deze tegen maandag met 7,66%. Op dinsdag, ten tijde van schrijven, schommelt $ADA rond $0,87.

Als $ADA zijn terugval voortzet en onder het 61,8% Fibonacci-retracementniveau op $0,82 sluit, kan de koers verder dalen richting het volgende supportniveau op $0,76.

De Relative Strength Index (RSI) staat op 49, net onder het neutrale niveau van 50, wat duidt op vroege signalen van bearish momentum. Ook de Moving Average Convergence Divergence (MACD)-lijnen naderen een bearish crossover. Als deze crossover zich op de daily bevestigt, versterkt dat het bearish scenario en kan een neerwaartse trend volgen.

Als $ADA daarentegen support vindt rond het niveau van $0,84, kan de munt herstellen richting de top van 14 augustus op $1,02.

Holders nemen winst op $ADA

De Network Realized Profit/Loss (NPL)-metriek van Santiment laat zien dat Cardano-holders winst nemen.

Zoals te zien is in de onderstaande grafiek, bereikte de NPL maandag een duidelijke piek, het hoogste niveau sinds eind juli. Dit wijst erop dat holders gemiddeld hun posities met aanzienlijke winst verkopen, wat de verkoopdruk verhoogt.

Naast deze toenemende winstnemingen stond de long-to-short ratio van Coinglass dinsdag op 0,87, het laagste niveau in meer dan een maand. Een ratio onder de één duidt op een bearish sentiment in de markt, aangezien handelaren inzetten op een daling van de $ADA-prijs.

Daarnaast daalde de open interest in de afgelopen 24 uur met 4,6% naar $1,74 miljard, wat wijst op afgenomen exposure nu de prijs is teruggevallen. Toch wijst het technische plaatje op een mogelijk herstel:

Analisten zien Cardano stijgen in Q4

Analist Ali Martinez merkt op dat $ADA onlangs krachtig is teruggekaatst vanaf de support op $0,79 en nu weerstand test rond $0,99. Een doorbraak boven dat niveau kan de deur openen naar de volgende supplyzone tussen $1,15 en $1,25, een stijging van ongeveer 30% vanaf de huidige koers.

Hij wijst op het toenemende momentum op de daily als belangrijkste drijfveer en suggereert dat kopers de controle hebben heroverd na de correctie van afgelopen zomer.

Carl Moon neemt een langere horizon en stelt dat Q4 2025 de euforische fase voor Cardano kan inluiden, samen met een bredere cryptorally. Volgens zijn grafieken is $ADA al uitgebroken uit een dalend kanaal dat eerder dit jaar een bull flag vormde.

Zijn kortetermijndoel ligt op $1,39, maar zijn volledige cyclusdoel reikt tot $5, een niveau dat Cardano terug zou brengen naar zijn all-time highs en daarboven.

Kortom, hoewel veel holders op de kortetermijnwinst nemen en de koers bearish momentum laat zien, oogt het langetermijnplaatje juist positiever. Vaak bepaalt de langetermijntrend de richting van koersbewegingen, wat $ADA interessant maakt om in overweging te nemen.

