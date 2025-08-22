De Cardano koers daalde de afgelopen 24 uur opnieuw licht. Daarmee presteerde de ADA prijs slechter dan veel andere altcoins, die nauwelijks bewogen. Op weekbasis verloor Cardano ongeveer 7%, en ook over de afgelopen maand noteerde het token een koersdaling van enkele procenten. Kan de Cardano koers ondanks dit binnenkort weer stijgen?

Cardano koers onder druk door lagere outflows

Een belangrijk signaal komt van de exchange flows. Begin augustus haalden investeerders nog dagelijks ruim $40 miljoen aan ADA van exchanges af. Zulke outflows betekenen meestal dat traders tokens kopen om te holden.

Op 21 augustus was dat beeld totaal anders. De outflows daalden naar slechts $3,56 miljoen, een daling van 91% ten opzichte van de piek. Er stroomde nog steeds meer ADA uit dan in, maar het tempo zakte hard terug. Dit wijst erop dat de kopers minder actief werden en dat de koopdruk achter de Cardano koers afnam.

Leverage longposities vergroten de risico op prijsdaling

Naast de afnemende outflows viel ook de scheve verdeling in leverage posities op. Op de Bitget crypto exchange stond er voor ongeveer $175 miljoen aan longs open, tegenover $74 miljoen aan shorts.

De grootste groep van deze longposities lag rond het prijsniveau van $0,83 tot $0,85. Wanneer de Cardano koers in dit prijsgebied zakt, kan dat leiden tot een kettingreactie van liquidaties.

Zulke liquidaties ontstaan wanneer traders met leverage hun handelsposities niet kunnen dekken, waardoor de exchange hun ADA automatisch verkoopt. Dit vergroot de kans op een snelle neerwaartse koersbeweging.

Technisch patroon van ADA blijft overeind

ADA vormde op de dagelijkse koersgrafiek nog steeds een ascending triangle. De steunlijn bij $0,83 bleef daarbij van groot belang. Een neerwaartse prijsdoorbraak kan dit patroon ongeldig maken en de bullish structuur ondermijnen.

Omdat de outflows terugliepen en de leverage verdeling scheef is, is de verdediging van dit niveau minder sterk dan eerder deze maand.

