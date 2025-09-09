De Cardano koers brak onlangs uit boven een bull pennant. Dit technische patroon duidt vaak op een vervolg van de trend. De vorige keer dat ADA dit handelspatroon liet zien, steeg de cryptomunt met ongeveer 45%, van rond $0,72 tot boven $1,05. Lukt het Cardano om dit opnieuw te doen?

De Cardano koers toont een bull pennant patroon

Op de dagelijkse koersgrafiek van ADA/USDT is een pennant zichtbaar. Dit patroon ontstond na de koersstijging in juli en werd gevormd door een reeks hogere lows en lagere highs. De uitbraak van ADA naar boven wijst op nieuwe kracht.

Een belangrijk weerstandsniveau voor Cardano ligt tussen $0,90 en $0,95. Hier moet ADA doorheen breken om de huidige koersbeweging door te zetten. Er is een belangrijk steunniveau rond $0,75. Zakt de ADA koers daaronder, dan vervalt het huidige patroon.

De trend laat sinds juli hogere lows zien, wat aangeeft dat de bulls nog steeds controle hebben.

Netwerkontwikkelingen versterken de ADA koers

De Cardano koers profiteert niet alleen van technische patronen, maar ook van fundamentele factoren. Het netwerk krijgt regelmatig upgrades die de schaalbaarheid en functionaliteit verbeteren. Daarnaast worden er steeds meer projecten op Cardano gebouwd, wat de vraag naar ADA tokens vergroot.

Ook speelt altcoin rotatie een belangrijke rol. Terwijl de Bitcoin koers stabieler beweegt, verschuift het kapitaal van traders steeds meer naar altcoins met sterke technische structuren. ADA hoort daar ook bij.

Marktpsychologie en eerdere ADA koerspatronen

ADA heeft historisch vaak flinke koersbewegingen laten zien na consolidatie periodes. Dit herhaalt zich nu mogelijk opnieuw. Bekende cryptoanalisten, zoals @TheCryptoLark, zien momenteel duidelijke gelijkenissen tussen de uitbraak van juli en de huidige situatie.

Hun observatie is dat de marktstructuur vergelijkbaar is met die van enkele maanden geleden. Toen volgde een sterke prijsstijging nadat de Cardano koers boven een belangrijke weerstand brak.

$ADA just broke out of a bull pennant. The last time we saw this setup, it rallied 44% in just a few weeks. Are we about to see history rhyme again… or will Cardano fake us out this time? pic.twitter.com/eKcCeFf9Pl — Lark Davis (@TheCryptoLark) September 8, 2025

Scenario’s voor de Cardano koers

Als de ADA koers zich overtuigend boven $0,95 weet te houden, ligt een prijsstijging richting $1,10 tot $1,20 voor de hand. Deze niveaus sloten in juli goed aan bij de eerdere koersbeweging.

Daalt de koers echter onder $0,83 en vervolgens onder $0,75, dan verdwijnt het bullish patroon en volgt er waarschijnlijk een langere periode van consolidatie.

