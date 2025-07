Cardano koers stijgt 25% in week ondanks zwakke on-chain data

Feest voor ADA-investeerders, want de Cardano koers stijgt binnen 1 week met 25%. Ondanks de winsten zijn er alsnog veel traders die hun hart vasthouden, want achter deze fraaie groei gaan zwakke cijfers schuil. Waarom stijgt Cardano, en haal je door nu te investeren het paard van Troje in huis?

Cardano stijgt met 25%

De Cardano koers is deze week met indrukwekkende cijfers gestegen. De grote token staat momenteel op $0,8486, een groei van (net iets meer) dan 25% binnen 1 week. Over 30 dagen gezien zijn de cijfers nog indrukwekkender, met een totale stijging van bijna 40%.

Hiermee doet de token het beter dan de meeste vergelijkbare altcoins. Van de top 10 op het gebied van marktkapitalisatie (waar Cardano de rode lantaarn in beheer heeft met ‘slechts’ $30 miljard) deed alleen XRP het over de afgelopen 7 dagen gezien beter.

Terwijl Cardano stijgt neemt de interesse in de token toe: zo zijn de handelsvolumes van de token al meer dan 9 dagen op rij hoger dan $1 miljard.

Daarmee ligt de token op koers om binnen enkele uren de $0,87 te halen, een belangrijk koersdoel voor veel traders. Dit was namelijk de waarde die tijdens de laatste bull run in mei werd gehaald: hierboven ligt de liquidity zone.

Wanneer de Cardano koers erin slaagt om van $0,87 een support te maken, ligt de weg open naar $1,-.

Gezien de zwakke achterliggende cijfers is het echter zeker geen gegeven dat dit ook werkelijk gehaald zal worden.

Cardano stijgt, maar on-chain cijfers blijven achter

Ondanks de stijgende Cardano koers hebben veel analisten hun twijfels over de duurzaamheid van deze groei.

Zij wijzen onder meer op het feit dat Cardano stijgt in waarde, maar niet in gebruik. De 40% koersgroei staat in schril contrast tot het aantal dagelijkse gebruikers, dat over de afgelopen drie maanden nagenoeg gelijk is gebleven. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal gebruikers zelfs met 27,4% gedaald.

Het aantal dagelijkse transacties is inmiddels flink afgenomen op Cardano. Aan het begin van het jaar werden er per dag nog 423.000 overschrijvingen genoteerd, nu staat dit aantal rond de 259.000 – een verval van bijna 39%.

Ook de TVL, een belangrijke indicator van het gebruik van een blockchain, staat in het rood: deze is in de afgelopen 7 maanden met 9,2% gedaald.

Waarom stijgt Cardano?

Zo bezien stijgt de Cardano koers dus flink, maar zijn er eigenlijk geen cijfers die dit ook rechtvaardigen. Gelukkig zijn de on-chain cijfers niet de enige indicatoren die de waarde van een token aangeven. Een groot gedeelte van de Cardano koers drijft op marktsentiment.

Dat sentiment is uitgesproken bullish, nu de wetenschappelijk onderbouwde token van Charles Hoskinson en zijn team de ‘Likely Mature’ status heeft gekregen binnen de Amerikaanse Clarity Act,

NEW: The Clarity Act now recognizes only three blockchains as “Likely Mature” under US standards 🇺🇸 — Bitcoin, Ethereum, and Cardano. pic.twitter.com/ovK3jjBD0T — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) July 17, 2025

Daarmee ligt Cardano onder meer op kop om een belangrijk onderdeel te worden van (bijvoorbeeld) de Amerikaanse crypto reserves die president Trump heeft aangekondigd. Trump heeft namelijk aangegeven de voorkeur te geven aan tokens uit de VS zelf, en van de drie cryptomunten met ‘Likely Mature’ status voldoet alleen ADA aan deze eis.

Wat veel investeerders bovendien aanspreekt aan Cardano is dat alle ontwikkelingen op het platform wetenschappelijk onderbouwd dienen te worden. Dit spreekt met name institutionele en traditionele investeerders aan, die minder hebben met het gokken op volatiliteit dat binnen de cryptowereld gebruikelijk is. Het zijn juist deze investeerders die momenteel massaal instappen op de cryptomarkt.

Zij gebruiken echter nauwelijks de achterliggende netwerken van de tokens waarin ze investeren – een goede verklaring waarom ondanks de groei de on-chain data achterblijft.

