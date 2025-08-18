De Cardano koers kreeg een sterke impuls na een historische governance beslissing. De community heeft ingestemd met een treasury withdrawal van 96 miljoen ADA, ter waarde van ruim 71 miljoen dollar. Dit geld gaat direct naar Input Output om de 2025 roadmap uit te voeren, waarin onder meer de Hydra scaling upgrade en het nieuwe Ouroboros Leios consensus mechanisme centraal staan. Analisten zien hierdoor een bullish vooruitzicht voor de ADA koers, met koersdoelen richting $1,25 en zelfs $1,50.

Community stemt voor grootste treasury beslissing ooit

Op 2 augustus werd met bijna 74% van de stemmen een van de grootste on-chain treasury voorstellen in de crypto geschiedenis goedgekeurd. Het gaat om 13% van de totale Cardano schatkist, wat duidelijk maakt dat de community bereid is fors te investeren in de toekomst van het netwerk. De stemming werd gesteund door delegatie vertegenwoordigers (DReps), stake pool operators en een meerderheid van de Constitutional Committee. Daarmee was de vereiste meerderheid ruimschoots behaald.

The vote on 39 withdrawals is over. 37 withdrawals were approved, 2 were not. Although more withdrawals were approved than I had hoped, the elimination of two withdrawals saved 4.5M ADA in the Treasury. pic.twitter.com/0tGp6HkGN6 — Cardano YOD₳ (@JaromirTesar) August 18, 2025

De goedkeuring wordt gezien als een belangrijke mijlpaal in de Voltaire fase van Cardano. In dit tijdperk bepalen ADA houders via directe governance de koers van het project. Het signaal is duidelijk. De community wil versnelling in schaalbaarheid en infrastructuur om concurrentie met Ethereum en Solana aan te gaan. Hierdoor behoort Cardano tot de beste altcoins van het moment.

Cardano koers reageert volatiel op nieuws

Direct na de stemming schoot de ADA koers omhoog en bereikte een piek van $1,0155. De koers is nu weer teruggezakt naar $0,9205, wat nog steeds neerkomt op een stijging van ruim 14% ten opzichte van een week geleden. Het korte termijn beeld blijft volatiel door de daling in de cryptomarkt, maar de beslissing over de treasury is een fundamenteel bullish signaal.

Cardano $ADA could be breaking out of a triangle, eyeing $1.10. pic.twitter.com/pxQ2Y2WI2H — Ali (@ali_charts) August 17, 2025

De goedkeuring geeft vertrouwen dat Cardano niet stilstaat, maar juist klaar staat om nieuwe technologische stappen te zetten. Volgens marktvolgers kan dit het sentiment rond de Cardano koers de komende maanden verder versterken, zelfs als de bredere markt onder druk staat.

Hydra en Ouroboros Leios zetten Cardano op de kaart

De belangrijkste upgrades die nu gefinancierd worden, zijn Hydra en Ouroboros Leios. Hydra is een layer-2 schaaloplossing die transacties razendsnel en goedkoop maakt door off-chain kanalen te gebruiken. Dit verlaagt niet alleen de kosten per transactie, maar kan ook de capaciteit van het netwerk met duizenden transacties per seconde vergroten.

💧 Hydra Events Are Here 💧

Big thanks to @adamKDean for breaking it down and making it easy to understand! We’re watching Cardano scale in real time and Hydra is paving the way for faster, cheaper, more secure interactions. Massive implications for dApps, gaming, real-world… pic.twitter.com/coer8ZnZTg — HydroDrip (@HydroDriponADA) August 7, 2025

Ouroboros Leios is een herziening van het consensusprotocol dat de finaliteit en efficiëntie moet verbeteren. Kort gezegd betekent dat transacties sneller worden bevestigd en de veiligheid blijft. In combinatie met Hydra kan dit Cardano positioneren als een serieus alternatief voor Ethereum, dat nog steeds kampt met hoge fees bij piekdrukte.

Voor ontwikkelaars betekent dit een aantrekkelijker platform om gedecentraliseerde applicaties op te bouwen. En hoe meer vraag naar dApps en DeFi op Cardano, hoe groter de structurele vraag naar ADA tokens.

Waarom Analisten koersdoelen tot $1,50 zien

Verschillende analisten hebben hun Cardano verwachting na de stemming naar boven bijgesteld. Technisch gezien ligt de eerstvolgende grote weerstand rond $1,00, een psychologisch belangrijke grens. Als ADA die weet te doorbreken en vast te houden, ligt $1,25 in het vizier.

Cardano $ADA holds the #5 spot for the most bullish sentiment across all crypto. Within the TOP 10 it ranks #1. Bullish momentum is building for Cardano $ADA. pic.twitter.com/j8IQiytojs — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) August 17, 2025

Sommige experts zien zelfs ruimte voor een test van $1,50. Die prognose is gebaseerd op eerdere koersbewegingen tijdens grote netwerk upgrades, zoals de Alonzo hard fork in 2021. Toen wist ADA in korte tijd honderden procenten te stijgen. Hoewel de huidige marktomstandigheden minder explosief zijn, kan de combinatie van governance, technische vooruitgang en stijgende community activiteit opnieuw voor stevige koersbewegingen zorgen.

Concurrentie met Ethereum en Solana

De goedkeuring van de treasury laat zien dat Cardano serieus werk maakt van zijn positie in de smart contract markt. Ethereum blijft de onbetwiste marktleider en Solana heeft met hoge transactiesnelheden veel populariteit gewonnen. Cardano probeert zich nu te onderscheiden met een combinatie van wetenschappelijk onderbouwde upgrades en democratische governance.

Mocht Hydra succesvol worden geïmplementeerd, dan zou Cardano zowel schaalbaar als goedkoop kunnen opereren. Dat is een belangrijke troef in een tijd waarin gebruikers steeds gevoeliger zijn voor transactiekosten. Voor de ADA koers betekent dit dat de fundamentele waarde kan toenemen, zeker als ook ontwikkelaars en nieuwe projecten naar het netwerk komen.

Cardano verwachting

De komende maanden draait alles om de uitvoering van de roadmap. De $71 miljoen aan funding wordt gefaseerd uitgekeerd, waarbij het team telkens resultaten moet leveren voordat nieuwe middelen vrijkomen. Dit vergroot de transparantie en het vertrouwen van investeerders.

Voor de Cardano verwachting betekent dit dat elke succesvolle mijlpaal direct koers impact kan hebben. Waar de korte termijn nog beïnvloed wordt door de grillige cryptomarkt, kijken analisten vooral naar 2026. Als Hydra en Ouroboros Leios tijdig en goed worden uitgerold, kan ADA volgens sommige prognoses structureel boven de $1,25 uitkomen.

Of de munt echt naar $1,50 stijgt, hangt niet alleen af van de upgrades zelf, maar ook van bredere markttrends. In een nieuwe bull run kan Cardano profiteren van massale instroom, terwijl bij zwakte in de markt ook ADA kwetsbaar blijft.

Wat duidelijk is, is dat met de treasury beslissing de community een krachtig signaal heeft afgegeven dat Cardano klaar is om een nieuwe fase in te gaan. De Cardano koers blijft daardoor een van de spannendste om te volgen in de komende maanden. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen naast Cardano.

