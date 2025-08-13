De Cardano koers deed het deze week uitstekend, met een groei van meer dan 20%. Volgens veel crypto experts hoeft het hier niet bij te blijven wat betreft de ADA koers. Er zijn de nodige bullish indicatoren die aangeven dat binnenkort ook de $1 een te passeren mijlpaal moet zijn. Wat drijft de Cardano koers, en heb je nog tijd om in te stappen?

Cardano koers zit flink in de lift

In de afgelopen week steeg de ADA koers flink. In totaal werd een groei van 21% gehaald. De token knalde door diverse weerstandniveaus heen, waaronder vandaag ook $0,85. Daarmee lijkt de weg naar verdere groei wagenwijd open te liggen.

De marktkapitalisatie van de grote altcoin steeg naar $31 miljard, waarmee de token van Charles Hoskinson en zijn team op de 10e plek staat in de lijst van grootste cryptomunten. TRON, met slechts $2 miljard market cap meer, is inmiddels volop in het vizier. Ook over een aanval op Dogecoin ($37 miljard) wordt door sommige ADA-aanhangers inmiddels al volop gefantaseerd.

Crypto experts hebben bullish Cardano verwachting

Crypto experts hebben inmiddels massaal uitgesproken dat ze een bullish Cardano verwachting op de korte- en lange termijn hebben. Zij zien verschillende technische indicatoren die deze hoop ondersteunen.

Zo heeft crypto expert Tom Crown een golden cross ontdekt op de Cardano koersgrafiek. Dit gebeurt wanneer een kortere DMA (het bewegende gemiddelde over bijvoorbeeld 50 dagen) stijgt ten opzichte van een langere DMA (bijvoorbeeld het 200-daagse gemiddelde). Dit is een teken dat de intrinsieke waarde van Cardano in de afgelopen periode gestegen is ten opzichte van eerder.

ADA GOLDEN CROSS DAILY INCOMING

LAST TIME IT WENT +232% pic.twitter.com/YyZDEoIKp9 — Tom Crown (@TomCrownCrypto) August 11, 2025

Andere crypto experts delen de bullish Cardano verwachting van Crown. Zo stelt onder meer Ali Martinez (Ali_charts) dat dat de Cardano koers op het punt staat om uit te breken naar $1,50. Dit zou een groei zijn van zo’n 72% ten opzichte van de huidige koers.

Cardano $ADA is on the verge of a breakout to $1.50! pic.twitter.com/k1AzNfKeaw — Ali (@ali_charts) August 13, 2025

Het lijkt dus zeer goed mogelijk dat de Cardano koers op korte termijn in ieder geval de $1 zal halen. De laatste keer dat dit gebeurde was in maart 2025.

Cardano koers verwachting op de lange termijn?

Volgens veel crypto experts kan de koers van Cardano op de langere termijn sneller stijgen. Er zijn diverse indicatoren die in deze richting wijzen. Zo wijzen Fibonacci patronen op de lange termijn richting $3,09, $44,19 en $6,25.

Deze groei moet mede tot stand komen dankzij technologische verbeteringen bij het netwerk. De crypto experts van TapTools publiceerden gisteren een lijstje met alle veelbelovende veranderingen die er nog aan zitten te komen bij het populaire netwerk.

Cardano hasn’t even reached its final form yet. • Ouroboros Leios — scaling to 1M+ transactions per second • Hydra — layer-2 solution for near-instant settlement • Mithril — ultra-fast, lightweight chain sync • Midnight — data protection and compliance layer • Bitcoin… pic.twitter.com/zPaE0x1xQq — TapTools (@TapTools) August 12, 2025

Met het oog op deze feiten is het niet zo vreemd dat de Cardano koers verwachting van veel crypto experts hoger ligt dan de $1,- en $1,50 die voor de korte termijn voorspeld worden. Voor het einde van dit jaar kan mogelijk de $3 gehaald worden. De all-time high ($3,10, september 2021), komt daarmee eindelijk weer in het vizier.

Nu instappen bij de Cardano koers?

Met het oog op de bovenstaande Cardano verwachting lijkt het een goed idee om nu bij de token in te stappen. Vanaf de huidige koers naar $3,10 betekent immers een groei van ongeveer 250%.

Dit is een fraaie winst, maar met het oog op het aanstaande altcoin season kan het verstandiger zijn je geld in andere tokens te steken. Bij veel kleinere cryptomunten, zoals memecoins, zijn winsten van 1000x of meer niet uitgesloten.

Daarbij geldt dat tokens met een kleinere marktkapitalisatie volatieler zijn dan grote tokens. Deze crypto’s kunnen razendsnel in waarde stijgen en dalen.

Een goed voorbeeld is Maxi Doge ($MAXI), een nieuwe meme coin van het Shiba Inu type. Deze token bevindt zich nu nog in de presale, waar het probeert om zoveel mogelijk ‘degens’ aan zich te binden en een blijvende community te creëren. Het is deze community die de token moet ondersteunen wanneer $MAXI met een marktkapitalisatie van $15 miljoen gelanceerd zal worden.

Deze kleine marktkapitalisatie kan ervoor zorgen dat de token volatiel genoeg is om snel te stijgen. De viraliteit van Maxi Doge memes moet nieuwe investeerders aantrekken en de community aan boord houden.

Wil je een relatief veilige token met een x1 tot x5 potentie, of neem je liever iets meer risico en ga je voor x100? Wanneer dat laatste jouw investeringsstijl is, laat je de Cardano koers links liggen en stap je nu in bij Maxi Doge.

Nu naar de Maxi Doge presale