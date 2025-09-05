De Cardano koers is september met gemixte signalen ingegaan. Ondanks een mooie stijging over de afgelopen maand heeft dit project over de afgelopen 7 dagen namelijk niet veel indruk kunnen maken. Toch lijken bulls nu hard aan het werk te zijn om een doorbraak mogelijk te maken bij de $0,92. Wat gaat Cardano doen in september?

Cardano crypto bulls gaan voor $0,92 niveau

Cardano is op het moment van schrijven $0,82 waard. Dit is 0,68% meer dan een week geleden. Ten opzichte van vorige maand is het project nu al 13,8% gestegen. ADA heeft hierdoor een market cap van $29,5 miljoen. Over de afgelopen 7 dagen heeft de Cardano koers echter de nodige volatiliteit ervaren en niet veel indruk kunnen maken.

Hierdoor is de ADA koers met gemixte signalen september ingegaan. Door zijn recente volatiliteit is de Cardano koers namelijk onder een groot aantal van zijn EMA’s uitgekomen.

De koers moet nu genoegen nemen met een plaats onder zijn 10-daagse, 20-daagse en 30-daagse EMA. Deze ontwikkeling ging samen met twee verkoopsignalen van de momentum indicator aan het MACD-histogram.

De RSI bevindt zich tegelijkertijd op neutraal terrein. Het is een teken dat de nabije toekomst voor de Cardano koers kan rekenen op verdere volatiliteit en onzekerheid.

Dit heeft de ADA bulls er echter niet van weerhouden om een poging te doen een stijging mogelijk te maken richting de $0,92. Deze bulls zien dit niveau namelijk als het kantelpunt voor de nabije toekomst van de Cardano koers.

Een stijging voorbij deze weerstand kan namelijk een aanhoudende opwaartse trend mogelijk maken, terwijl een mislukte poging om deze weerstand te verbreken kan leiden tot een sombere maand september.

Hoskinson onschuldig, wat gaat Cardano koers doen?

Wat mee heeft geholpen aan dit optimisme onder de bulls is de recente uitspraak dat Charles Hoskinson onschuldig is gebleken rondom een ‘misconduct’. Deze zaak zorgde enige tijd voor onzekerheid aangezien Charles Hoskinson de oprichter van Cardano is.

Charles Hoskinson has demanded an apology from the Cardano Foundation after a $600M embezzlement audit cleared him. He's calling for accountability, even suggesting a vote of no confidence. #Hoskinson #Cardano #Crypto

De vraag is nu echt of dit optimisme genoeg is om een stijging richting de $0,92 mogelijk te maken. Om deze stijging richting de $0,92 in gang te zetten zal de koers namelijk voorbij zijn 10-daagse, 20-daagse en 30-daagse EMA moeten stijgen.

Mocht de koers hiertoe in staat zijn, dan lijkt inderdaad een stijging richting de $0,92 mogelijk. Op het moment dat dit niveau vervolgens verbroken wordt, kan er verder omhoog gekeken worden richting zijn recentste hoogtepunt bij de $1,01.

Mislukte pogingen om zijn EMA’s voorbij te streven kunnen echter leiden tot verdere dalingen die de koers snel richting zijn ondersteuning brengt bij de $0,79. Een daling tot onder deze ondersteuning kan desastreuze gevolgen met zich meebrengen. De koers kan in dat geval al snel onder de $0,78 en $0,76 uitkomen. Een daling onder deze niveaus kan zelfs verdere verliezen opleveren richting de $0,71.

Snorter left Earth. Green candles only visible from orbit.

