De whales hebben in vier dagen tijd meer dan 560 miljoen ADA verkocht. Deze verkoop, ter waarde van ongeveer $500 miljoen, zorgde voor extra druk op de Cardano markt. Door deze grote uitstroom is de kans kleiner dat de Cardano koers snel richting de $1 beweegt. De vraag is nu of kopers de verkoopdruk kunnen opvangen en of de huidige Cardano koers standhoudt.

Cardano koers onder druk door whales

Data laat zien dat wallets met tussen 1 miljoen en 10 miljoen ADA hun handelsposities hebben verkleind. Het gaat om meer dan een half miljard tokens die in korte tijd zijn verkocht. Zulke bewegingen van grote spelers brengen vaak extra onzekerheid, omdat whales een groot deel van de liquiditeit beïnvloeden.

Door deze uitstroom is het sentiment rond de ADA koers verslechterd. Veel kleinere investeerders wachten nu af of de huidige steunzones standhouden voordat ze opnieuw instappen.

De Cardano netwerkactiviteit blijft achter

Naast de whale verkopen valt ook de lage activiteit op het Cardano-netwerk op. Het aantal actieve adressen blijft laag. Dit betekent dat minder gebruikers transacties doen of interactie hebben met de blockchain.

Wanneer de activiteit laag is, blijft de instroom van kapitaal beperkt. Zonder meer gebruik en handelsvolume is het voor de Cardano koers lastig om krachtig te herstellen.

Belangrijke niveaus voor de ADA koers

De ADA koers beweegt nu rond $0,86. Dit ligt dicht bij een belangrijke steunzone. Als dit niveau breekt, kan een prijsdaling richting $0,83 volgen. Een dergelijk scenario kan extra ADA-verkoopdruk veroorzaken bij retail investeerders.

Als de Cardano koers juist standhoudt bij $0,86, dan is een herstel mogelijk richting $0,93 en $0,96. Bij een doorbraak van die niveaus krijgt de markt weer ruimte om de $1 te benaderen.

