Cardano ($ADA) netwerk boekt sterkste week van 2025, met ruim $5,3 miljard aan transacties en groeiende netwerkactiviteit. Analisten signaleren diepere liquiditeit, maar de $ADA koers balanceert op korte termijn rond cruciale support van $0,80. De vraag rijst: volgt rally voor $ADA koers? In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van Cardano.

Cardano netwerk boekt sterkste week van 2025

Het Cardano netwerk heeft afgelopen week meer dan $5,3 miljard aan transacties verwerkt. Analisten merkten op dat dit tot de hoogste niveaus van 2025 behoort. De stijging benadrukte een sterker gebruik door zowel particuliere als institutionele deelnemers.

Volgens analist Mintern namen ook het aantal actieve adressen en de open interest toe. Meer actieve adressen wezen op bredere wallet-activiteit, terwijl een hogere open interest duidde op meer futures-posities.

Samen wezen deze factoren op diepere liquiditeit binnen het ecosysteem. Dergelijke pieken in on-chain activiteit zijn historisch gezien vaak een voorbode van grotere marktbewegingen. Analisten gaven aan dat aanhoudende deelname de basis kan leggen voor een rally, mits de technische niveaus dit bevestigen. Laten we deze beter bekijken:

Cardano op korte termijn onder druk

Op de korte termijn schetst Cardano een bearish plaatje. Analist Ali Martinez heeft op de $ADA-grafiek een dalend driehoekspatroon geïdentificeerd, waarbij $0,80 fungeert als een cruciaal supportniveau. Of $ADA de komende periode de goede of de verkeerde kant opgaat, hangt af van het behouden of doorbreken van deze support.

Als de support op $0,80 standhoudt, kan Cardano opnieuw richting de weerstandszone van $0,88–$0,90 bewegen. Valt de koers daarentegen onder $0,80, dan dreigt een verdere daling, waardoor $ADA extra verliezen kan oplopen.

Momenteel handelt $ADA rond $0,8058, een verlies van 3,91% in de afgelopen 24 uur. De token is in de afgelopen week met bijna 6% gedaald, waardoor de marktwaarde is teruggevallen naar $29,4 miljard.

De technische indicatoren laten een gemengd beeld zien, ondanks de negatieve koersontwikkeling. De MACD-indicator neigt licht bullish, met de blauwe lijn net boven de rode lijn. De histogrambalken wijzen echter op zwakke koopactiviteit, terwijl de RSI op 45,39 staat, wat een neutrale markt suggereert.

Volgt rally voor $ADA koers?

Op langere termijn ziet het er beter uit voor Cardano. Topanalist Michaël van de Poppe omschreef Cardano als een ‘blind spot’ voor de meeste investeerders, maar benadrukte dat de munt onder de oppervlakte gestaag sterker wordt.

Volgens zijn analyse bevindt $ADA zich momenteel in een accumulatiefase binnen een nieuwe bandbreedte, nadat het niveaus heeft heroverd die tijdens de neergang van 2022 verloren waren gegaan. Dit vormt volgens hem een stevige basis voor de volgende grote opwaartse beweging.

Van de Poppe wees $1,2430 aan als de cruciale langetermijnweerstand en $0,7460 als de sterkste supportzone. Hij verwacht dat $ADA, zolang de koers zich boven het middelpunt van $0,9850 weet te handhaven, momentum kan opbouwen richting $1,24 en mogelijk zelfs richting een nieuwe all-time high.

