De Cardano koers veerde deze week op nadat ADA kortstondig de cruciale weerstand rond $0,98 doorbrak. Volgens een toonaangevende crypto analist kan dit het begin zijn van een grotere beweging richting de felbegeerde $1 zone. Wat gaat Cardano doen nu de technische signalen in het voordeel van de bulls lijken te draaien?

Cardano koers breekt uit symmetrische driehoek

Na maanden consolidatie vormde de ADA koers een symmetrische driehoek, een patroon dat vaak voorafgaat aan een grote uitbraak. Toen ADA door de bovenste trendlijn brak, werd dit gezien als een krachtig signaal dat kopers opnieuw de controle nemen.

Cardano $ADA could be breaking out of a triangle, eyeing $1.10. pic.twitter.com/pxQ2Y2WI2H — Ali (@ali_charts) August 17, 2025

De doorbraak naar $0,986 werd gesteund door een forse toename in handelsvolume, wat bevestigt dat het niet slechts om een korte opleving ging. Volume is in dit soort setups cruciaal. Zonder brede steun vanuit de markt loopt een uitbraak vaak leeg. Dat was dit keer anders.

Technische indicatoren bevestigen bullish scenario

Meerdere indicatoren wijzen erop dat de Cardano koers ruimte heeft om verder te stijgen. De RSI liep op richting overbought, wat laat zien dat er sterke koopdruk aanwezig is. Historisch betekent dit vaak dat ADA nog een stap hoger kan voordat een serieuze correctie volgt.

Daarnaast draaien de kortere moving averages eindelijk weer omhoog, na maanden in neerwaartse trend. Dit wijst op een potentiële trendomslag. Ook is te zien dat de MACD net een bullish cross maakt, wat doorgaans een bevestiging is van een aanstaande rally als het boven het neutrale punt kan komen.

De belangrijkste weerstanden liggen op $1,05 en $1,18. Wordt $1 overtuigend doorbroken, dan kan ADA relatief snel deze niveaus testen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins voor deze rally naast ADA.

Wat gaat Cardano doen bij een nieuwe test van $1?

De psychologische grens van $1 is al maanden het punt van de discussie rond de ADA koers. Elke poging om deze barrière te breken, stuitte tot nu toe op stevige verkoopdruk. Maar volgens een ervaren crypto analist kan dit keer anders zijn.

De reden is dat niet alleen het patroon en de indicatoren wijzen omhoog, ook on-chain data laat een gezonde opbouw zien. Er zijn geen grote uitstroom golven van ADA richting exchanges, wat betekent dat grote houders hun posities niet dumpen. Dit geeft vertrouwen dat een nieuwe aanval op $1 meer kans van slagen heeft.

Volume wijst op institutionele interesse

Het opvallend hoge handelsvolume rond de uitbraak kan erop wijzen dat niet alleen particuliere beleggers actief zijn. Meerdere crypto analisten speculeren dat institutionele partijen langzaam ADA beginnen op te bouwen. Cardano staat met lage transactiekosten en een groeiend DeFi ecosysteem steeds meer op de radar van grotere fondsen.

JUST IN: Cardano $ADA has surpassed $3 billion in 24 hour trading volume. pic.twitter.com/Frv3H3MIjc — TapTools (@TapTools) August 25, 2025

Als deze trend doorzet, kan de vraag groter worden dan het huidige aanbod, wat de Cardano koers verder ondersteunt. In dat scenario kan een snelle stijging richting $1,18 tot zelfs $1,30 niet uitgesloten worden.

Korte terugval geeft bulls nieuwe kans

Ondanks de doorbraak zakte ADA inmiddels terug naar $0,8613, bijna hetzelfde niveau als een week geleden. Toch is dit geen teken van zwakte, benadrukken analisten. Zulke pullbacks zijn normaal na een eerste uitbraak en bieden vaak een kans om steun opnieuw te bevestigen.

$ADA Cycle Comparison | Update So far so good 👌 One last leg up is coming 📈 📍 $1.70-2.10 is my Final Target for $ADA pic.twitter.com/26rnpgX8GC — CryptoBullet (@CryptoBullet1) August 26, 2025

Belangrijk is dat de koers boven $0,84 blijft, een zone die de afgelopen maanden meerdere keren standhield. Zakt ADA daaronder, dan verliest de bullish setup kracht. Houdt de steun stand, dan kan de volgende aanval op $0,98 en $1 snel volgen.

Cardano klaar voor beslissende weken

De Cardano koers bevindt zich opnieuw op een belangrijk punt. De doorbraak uit de symmetrische driehoek en de stijging naar $0,986 laten zien dat de bulls hun momentum terughebben. De focus ligt nu op wat gaat Cardano doen bij de volgende test van de $1 zone?

Met sterke indicatoren, stijgend volume en toenemende institutionele belangstelling lijkt de kans groter dat ADA deze keer wel door de weerstand breekt. Voor houders kan dit het moment zijn waar ze maanden op hebben gewacht. Maar zoals altijd in crypto geldt dat als de test mislukt, dan kan een nieuwe correctie snel volgen.

