De Cardano prijs veerde recentelijk op en klom weer richting $0,86. Dit gebeurde terwijl meerdere holders winst namen en ADA verkochten. De verkoopdruk bleef echter beperkt, waardoor het token kon herstellen en dichter bij de belangrijke grens van $1 kan komen. Kan de Cardano koers hierdoor binnenkort nog verder stijgen?

Cardano koers onder druk van winstnemingen

On-chain data laat zien dat de realized profits in de afgelopen weken meerdere keren zijn toegenomen. Dit betekent dat traders hun ADA tokens verkochten om de gerealiseerde winsten veilig te stellen.

De meeste van deze verkoopgolven bleven onder de grens van $50 miljoen. In eerdere periodes zorgde een hoger verkoopvolume vaak voor extra neerwaartse druk, maar dat bleef nu uit.

Omdat de verkoop relatief beperkt bleef, kon de Cardano koers zich verder omhoog bewegen. Dit laat zien dat vraag en aanbod elkaar voorlopig in balans houden.

Sterke koppeling tussen ADA en BTC

De Cardano koers blijft nauw verbonden met de bewegingen van Bitcoin. De correlatie tussen beide tokens ligt rond 0,78, wat betekent dat een groot deel van de ADA schommelingen door de Bitcoin koers te verklaren valt.

Met de BTC prijs die zich rond de grens van $120.000 beweegt, leeft de verwachting dat een uitbraak naar boven ook de vraag naar ADA zal versterken. Tegelijkertijd laat de correlatie-index een lichte daling zien. Als deze trend doorzet, kan dat betekenen dat ADA zich meer van Bitcoin losmaakt en sterker afhankelijk wordt van interne factoren binnen het Cardano netwerk.

Weerstandsniveaus voor de Cardano koers

De recente opleving bracht de ADA prijs van ongeveer $0,78 een week geleden naar rond $0,86 nu. Daarmee komt het token opnieuw dichter bij de psychologische grens van $1. Belangrijke weerstanden liggen volgens analisten eerst bij $0,88 en vervolgens rond $0,93.

Een doorbraak boven deze prijsniveaus opent de weg richting $1. Aan de onderkant blijft de steun rond $0,83 belangrijk.

Wat dit betekent voor ADA

De stijging van de Cardano koers naar rond $0,86 is opvallend, omdat de verkoopdruk zichtbaar aanwezig bleef. Het token slaagt er desondanks goed in om de opwaartse lijn vast te houden.

De afhankelijkheid van Bitcoin blijft groot; een doorbraak van BTC boven $120.000 zal zeker extra brandstof voor ADA leveren.

