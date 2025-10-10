Cardano lanceert officieel Hydra Node 1.0, het lang verwachte scaling protocol dat bliksemsnelle transacties mogelijk maakt. Bovendien bereikte Hydra tijdens testing meer dan 1.000.000 TPS, wat de Cardano koers nieuwe perspectieven geeft richting technische targets van $0,96, $1,15 en $1,50.

Hydra Node 1.0 brengt 1 miljoen TPS capaciteit

Crypto expert Mintern onthult dat Cardano Hydra Node 1.0 officieel gelanceerd is. Daarnaast brengt dit lang verwachte scaling protocol bliksemsnelle en goedkope transacties naar het Cardano netwerk. Verder bereikte Hydra tijdens testing meer dan 1.000.000 TPS.

BREAKING NEWS: CARDANO UNLEASHES HYDRA NODE 1.0 😱😱😱 The long-awaited scaling protocol has officially launched bringing lightning-fast, low-cost transactions to the #Cardano network. During testing, Hydra reached over 1,000,000 TPS How many TPS do you think Hydra will hit… pic.twitter.com/SZxkLP6DOv — Mintern (@MinswapIntern) October 9, 2025

Deze lancering markeert een keerpunt voor Cardano nieuws. Daarom groeit het vertrouwen dat ADA kan concurreren met snellere blockchains. Bovendien toont de 1 miljoen TPS capaciteit dat schaalbaarheid nu praktisch haalbaar is. Voor traders die overwegen welke crypto gaat stijgen, biedt dit belangrijke ontwikkeling.

De Hydra technologie gebruikt state channels voor off chain transacties. Daarnaast verhoogt dit de doorvoersnelheid exponentieel zonder congestie op de main chain. Verder kunnen developers nu DeFi applicaties bouwen die instant settlement vereisen.

Cardano koers toont symmetrical triangle patroon

Crypto analist Jonathan Carter deelt dat Cardano binnen een symmetrical triangle patroon handelt op de daily chart. Daarnaast suggereert de compressie fase dat energie zich opbouwt voor een explosieve beweging.

#ADA Symmetrical Triangle Consolidation👨‍💻 Cardano is trading within a symmetrical triangle pattern on the daily chart🧐 The compression phase suggests energy is building for a potential explosive move📈 Consider entering after a solid breakout above the MA 50, with upward… pic.twitter.com/dFp1eG5sVG — Jonathan Carter (@JohncyCrypto) October 9, 2025

Verder moeten traders overwegen in te stappen na een solide breakout boven de MA 50. Bovendien wijzen upward targets op $0,96, $1,15 en $1,50 als technische doelen. Daarom monitoren analisten deze consolidatie nauwlettend tijdens de crypto bull run.

Belangrijke technische niveaus voor ADA:

Eerste target: $0,96 na breakout boven MA 50

Tweede doel: $1,15 bij momentum acceleratie

Ultieme target: $1,50 bij volledige triangle resolutie

Key indicator: MA 50 als entry confirmation level

Deze technische setup combineert perfect met de Hydra lancering. Daarom verwachten experts dat fundamentele ontwikkelingen technische breakout kunnen katalyseren. Voor beleggers zoeken naar de beste altcoins voor altseason 2025, biedt ADA interessante kansen.

ADA koers verwachting na Hydra upgrade

De combinatie van 1 miljoen TPS capaciteit en bullish technisch patroon is krachtig. Bovendien positioneert Hydra Cardano als serieuze concurrent voor Ethereum en Solana. Daarnaast kunnen developers nu high-throughput applicaties bouwen zonder compromissen.

Verder versterkt deze upgrade Cardano’s positie binnen de crypto bull run. Daarom groeien verwachtingen dat institutionele interesse toeneemt. Daarnaast toont de symmetrical triangle dat markt voorbereid op volgende beweging richting hogere niveaus.

De Cardano koers verwachting blijft bullish zolang technische support houdt. Bovendien kan de Hydra lancering nieuwe developers naar het ecosysteem trekken. Daarom blijven analisten optimistisch over Cardano nieuws richting targets boven $1.

Voor investeerders die zoeken naar cryptomunten met fundamentele waarde, combineert Cardano technologische innovatie met sterke technicals. Daarnaast suggereert de 1 miljoen TPS prestatie dat schaalbaarheid opgelost is.

Veilig crypto opslaan met Best Wallet

