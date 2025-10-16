Cardano whales hebben afgelopen week maar liefst 350 miljoen ADA verkocht, wat zorgen oproept over de koersrichting. Crypto analisten waarschuwen dat de recente dump mogelijk nog maar het begin is. Daarom vragen Cardano investeerders zich af of nu instappen verstandig is of juist wachten op lagere prijzen.

Cardano whales verkopen 350 miljoen ADA

De verkoop van 350 miljoen ADA door grote houders markeert een significante verschuiving in het sentiment. Crypto expert Ali deelde deze ontwikkeling, waarbij hij benadrukte dat Cardano whales actief hun posities verkleinen.

350 million Cardano $ADA sold by whales in the past week! pic.twitter.com/M8tJyJ4HyU — Ali (@ali_charts) October 15, 2025

Dergelijke verkoopdruk van grote holders wijst vaak op verwachte dalingen. De Cardano koers staat hierdoor zoals de meeste altcoins onder druk in oktober.

Crypto analist waarschuwt: dit is pas het begin

Onze Cardano analist presenteert een 1W chart roadmap die aantoont dat de situatie voor Cardano er niet goed uitziet deze week. Volgens deze analyse lijkt de recente marktdump slechts het begin voor deze altcoin.

Voor nu suggereert hij te handelen tot wave B, waar een belangrijk steunniveau tijdelijk verkopers kan stoppen. Dit biedt traders mogelijk kansen voor korte termijn posities.

Deze Cardano verwachting contrasteert sterk met het eerdere bullish sentiment. Gedeeltelijk komt de technische analyse door de afgelopen crypto crash van het voorgaande weekend. Indien Cardano zakt naar het C niveau op de bovenstaande analyse, zou dit een perfect instapmoment zijn voor het volgende altseason.

Nu instappen of wachten op betere prijzen?

De huidige situatie plaatst investeerders voor een dilemma. Enerzijds biedt elke dip theoretisch een koopkans, anderzijds suggereert de technische analyse verdere dalingen. Bovendien vertonen whales verkoopgedrag, wat historisch gezien vaak een waarschuwingssignaal is.

Voor wie overweegt welke crypto gaat stijgen in de komende periode, lijkt voorzichtigheid geboden bij Cardano. De analyse van vandaag wijst op wave B als potentieel steunniveau voor korte termijn trades. Echter blijft het risico op verdere dalingen aanwezig.

Investeerders die toch willen instappen, kunnen beter gefaseerd posities opbouwen. Dit spreidt het risico over verschillende prijsniveaus. Daarnaast blijft het monitoren van whale bewegingen cruciaal voor timing.

De bredere context van de beste altcoins toont dat andere projecten momenteel wellicht betere risico-rendement verhoudingen bieden. Desondanks blijft Cardano een gevestigde naam met sterke fundamentals op lange termijn.

Cardano nieuws: focus op lange termijn

Ondanks de huidige bearish signalen houdt Cardano zijn positie als een van de grootste blockchain projecten. De technologie achter ADA blijft sterk, met focus op academisch onderzoek en peer reviewed ontwikkeling. Toch domineert op korte termijn het negatieve sentiment.

Voor de crypto bull run blijft de vraag of Cardano kan herstellen. Momenteel lijken whales echter niet overtuigd van een snelle opleving. Daarom adviseren experts te wachten op duidelijke bodemvorming voordat grote posities ingenomen worden.

