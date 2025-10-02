Hoskinson Onthult Potentiele Partnership Met NEAR – ADA Pump?

Cardano founder Charles Hoskinson heeft gereageerd op een recente samenwerking met het NEAR Protocol, een blockchain aangedreven door artificial intelligence (AI). Volgens Hoskinson sluit dit partnerschap naadloos aan bij de toekomst van crypto transacties. Voor beleggers en volgers van Cardano nieuws roept dit vragen op: wat gaat Cardano doen en kan dit de ADA koers laten stijgen?

ADA swaps over 20 chains dankzij NEAR

Het belangrijkste voordeel van het partnerschap is dat het ADA swaps mogelijk maakt over meer dan 20 blockchains. Hoskinson benadrukte dat het NEAR team uitstekend werk levert en dat hun “Intents”-technologie de toekomst van crypto transacties vertegenwoordigt.

Intents zijn een nieuwe manier van transacties uitvoeren waarbij gebruikers simpelweg hun intentie aangeven, zoals het ruilen van ADA voor Bitcoin. Het systeem bepaalt automatisch de meest efficiënte route, waardoor transacties gebruiksvriendelijker en veiliger worden. Dit kan vooral nieuwe crypto gebruikers aantrekken die complexiteit en risico’s willen vermijden.

Met deze samenwerking kunnen Cardano gebruikers ADA ruilen tegen meer dan 100 crypto assets, waaronder Bitcoin, Ethereum, Solana, stablecoins en andere tokens. Bovendien zijn er geen risicovolle bruggen nodig, omdat NEAR werkt zonder wrapped tokens, wat crosschain transacties aanzienlijk veiliger maakt.

Volgens Hoskinson laat dit zien dat Cardano een vooruitstrevend ecosysteem is, gericht op interoperabiliteit en gebruiksgemak. Voor de ADA koers kan dit positief uitpakken, omdat een betere gebruikers ervaring en bredere adoptie vaak leiden tot hogere vraag en liquiditeit.

Glad to be working with NEAR. They are a great team and intents are the future of crypto https://t.co/ZabMUmGe0Y — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) September 30, 2025

ADA koers reageert positief

Op dit moment staat de ADA koers op $0,8176, een stijging van 2,99% in 24 uur. De support rond $0,78 hield stand, wat een herstelbeweging heeft mogelijk gemaakt. Ook het handelsvolume laat een lichte toename zien van $1,11 miljard (+2,37%).

Daarnaast is er opvallende whale activiteit, met 67,8 miljoen ADA verplaatst in de afgelopen 24 uur. Deze transacties hebben de liquiditeit op exchanges verminderd, wat de prijs omhoog kan stuwen. Als dit momentum aanhoudt, kan ADA mogelijk de $1-grens testen.

Het Cardano – NEAR partnerschap signaleert een push richting echte interoperabiliteit en een soepelere gebruikerservaring, wat nieuwe adoptie kan stimuleren. Voor investeerders is dit een belangrijk moment om de koersontwikkeling in de gaten te houden.

Technische analyse van de samenwerking

Het NEAR Protocol werkt met Intents, waardoor gebruikers niet meer zelf de complexe stappen van een crosschain swap hoeven te beheren. Dit betekent dat Cardano nu een technologisch voordeel heeft ten opzichte van concurrenten zoals Ethereum en Solana, waar vaak meerdere stappen of dure gas fees nodig zijn.

Daarnaast elimineert het model van NEAR de risico’s van bridges, een veelvoorkomende kwetsbaarheid in crosschain swaps. Voor ADA betekent dit een betere veiligheid en een gebruiksvriendelijke manier om deel te nemen aan het bredere crypto ecosysteem.

Hoskinson’s publieke steun voor dit partnerschap laat zien dat Cardano serieus inzet op samenwerking met andere top Layer-1 blockchains en klaar is voor de volgende generatie blockchain technologie. Dit kan een positief effect hebben op het vertrouwen van zowel retail- als institutionele beleggers.

Wat betekent dit voor ADA koers?

Grotere adoptie: Nieuwe gebruikers kunnen eenvoudiger ADA gebruiken dankzij de Intents-technologie. Veiligere transacties: Geen bridges betekent minder risico, wat het vertrouwen in ADA vergroot. Cross-chain liquiditeit: ADA kan vrij bewegen over 20+ chains, wat de rol van Cardano in DeFi en cross-border toepassingen versterkt. Concurrentiepositie: Door samenwerking met NEAR kan Cardano beter concurreren met Ethereum en Solana in termen van gebruiksvriendelijkheid en interoperabiliteit.

Deze factoren kunnen leiden tot een stijgende vraag naar ADA, wat het potentieel voor een prijsstijging ondersteunt.

Snorter Token, snelle trading op Solana

Naast Cardano ontwikkelingen is er in de cryptowereld ook aandacht voor Snorter Token, een ecosysteemtoken voor Snorter Bot, een crypto trading bot ontworpen om nieuwe Solana meme coins te swapen en snipe’n.

Unieke features van Snorter Bot:

Volledige trading via Telegram: swap, snipe, copy trade en portfolio-monitoring zonder browser.

swap, snipe, copy trade en portfolio-monitoring zonder browser. 85% effectief tegen rug pulls en honeypots: vroege tests laten een groot voordeel zien ten opzichte van andere bots.

vroege tests laten een groot voordeel zien ten opzichte van andere bots. Lagere kosten voor $SNORT-houders: slechts 0,85% fees, vergeleken met 1%+ bij concurrenten.

slechts 0,85% fees, vergeleken met 1%+ bij concurrenten. Extra voordelen voor holders: community rewards, airdrops en stakingbeloningen, met 25% van de totale supply gereserveerd voor deze voordelen.

Voor traders die actief zijn op Solana, biedt Snorter Bot een combinatie van snelheid, veiligheid en gebruiksgemak, wat het aantrekkelijk maakt voor zowel beginners als ervaren gebruikers.

Implications voor gebruikers en de markt

Het recente Cardano – NEAR partnerschap markeert een belangrijke stap voor ADA, met de potentie om de ADA koerspositief te beïnvloeden. Dankzij de Intents technologie kunnen gebruikers veilig en eenvoudig cross-chain swaps uitvoeren, wat nieuwe adoptie en vertrouwen in Cardano kan stimuleren.

Charles Hoskinson’s steun voor dit initiatief laat zien dat Cardano klaar is voor de volgende fase van blockchainontwikkeling, waarbij interoperabiliteit en gebruiksgemak centraal staan. De huidige prijsbewegingen en whale activiteit suggereren dat de markt positief reageert, wat een retest van de $1-barrière niet onrealistisch maakt.

Tegelijkertijd toont de opkomst van tools zoals Snorter Bot dat de crypto wereld blijft innoveren op snelheid, veiligheid en efficiëntie, waardoor beleggers en traders meerdere manieren hebben om voordeel te halen uit nieuwe trends.