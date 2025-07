De Bitcoin koers noteerde afgelopen maandag 14 juli een all-time high van $123K. Sindsdien schommelt de cryptoleider tussen de $116K en $121K in en levert het elke dag een beetje in. Met de aanname van de GENIUS Act en de CLARITY Act in Amerika, was de verwachting dat BTC een stijging zou zien in waarde, maar tot nu toe zien we een lichte pullback van de ATH.

ChatGPT heeft 42 indicatoren geanalyseerd, zoals de RSI, MACD en EMA’s, om te bepalen wat Bitcoin de komende 90 dagen gaat doen. Wat vertelt deze analyse ons? Gaat BTC opnieuw richting die ATH stijgen?

Technische indicatoren wijzen op consolidatie

De Bitcoin koers bevindt zich momenteel ongeveer 3-4% onder de all-time high. De RSI van 64 geeft aan dat de markt niet oververhit is, wat ruimte biedt voor een nieuwe stijging. Ook de MACD blijft positief, en de koers ligt daarnaast ver boven de 200-daagse EMA ($97.723), wat duidt op een sterke structurele onderbouwing van de bull markt.

Belangrijke steunzones liggen rond de $115.000 – $116.000 en verder omlaag bij de 20-daagse EMA ($113.968) en 50-daagse EMA ($109.338). Aan de bovenkant ligt weerstand rond $121.000 – $122.000. Een breakout daarboven opent de weg naar mogelijke doelen van $125.000 en zelfs $130.000.

GENIUS Act versterkt bullish sentiment

President Trump’s ondertekening van de GENIUS Act zal zorgen voor een flinke wending. Deze wet zorgt er voor dat $9 biljoen wordt vrijgemaakt voor investeringen in crypto. Institutionele spelers zoals Charles Schwab (die onlangs BTC handel introduceerde) positioneren zich al sterk. Dat zorgt voor groeiend vertrouwen in de langetermijnwaarde van Bitcoin als digitaal goud.

✅ GENIUS ACT SIGNED INTO LAW “The GENIUS Act creates a clear and simple regulatory framework to establish & unleash the immense promise of dollar-backed stablecoins. This could be perhaps the GREATEST revolution in financial technology since the birth of the internet itself.” pic.twitter.com/CH5pnznAuf — The White House (@WhiteHouse) July 18, 2025

Met een marktdominantie van 60% blijft Bitcoin de belangrijkste valuta voor de crypto markt. Toch wijst een lichte daling van die dominantie op speculatie richting een altcoin season. Historisch gezien volgen na BTC rally’s vaak altcoin koersstijgingen. Maar op dit moment blijft het grote geld vooral in BTC.

Wat gaat Bitcoin doen volgens ChatGPT?

De ChatGPT analyse schetst drie mogelijke scenario’s voor de komende 90 dagen:

Bullish scenario (35%): Instroom uit pensioenfondsen en institutionele interesse blijft toenemen. Algemene sentiment rondom crypto blijft ook stijgen door positieve Amerikaanse regelgeving. De Bitcoin koers stijgt naar $130.000 – $140.000.

(35%): Instroom uit pensioenfondsen en institutionele interesse blijft toenemen. Algemene sentiment rondom crypto blijft ook stijgen door positieve Amerikaanse regelgeving. De Bitcoin koers stijgt naar $130.000 – $140.000. Gemiddeld scenario (50%): Traders blijven veel vragen houden, maar zijn niet bang voor een plotse recessie. Investeren op lange termijn in crypto blijft een goede keuze. Dit zorgt voor een zijwaartse beweging tussen $115.000 en $125.000 als gevolg van consolidatie en afwachtende instellingen.

(50%): Traders blijven veel vragen houden, maar zijn niet bang voor een plotse recessie. Investeren op lange termijn in crypto blijft een goede keuze. Dit zorgt voor een zijwaartse beweging tussen $115.000 en $125.000 als gevolg van consolidatie en afwachtende instellingen. Bearish scenario (15%): Traders worden (naarmate er geen duidelijkheid komt over crypto regelgeving, of er komt zelfs een slecht beleid) onzekerder. Ze besluiten om hun kapitaal wat meer te verspreiden en uit Bitcoin te halen. Mogelijke daling onder de $114.000 activeert een correctie naar $100.000 – $105.000, al is de kans daarop relatief klein gezien de fundamentele sterkte.

Let alleen wel op, dit is geen concreet financieel advies. Doe je eigen research, en volg niet blindelings de voorspellingen van ChatGPT of andere AI.

Correctie of stijging?

Hoewel de koers ongeveer 4% lager ligt dan het hoogste punt, is er weinig reden tot paniek. De markt toont nog steeds sterke fundamentals, zoals hoge volumes ($82 miljard per dag), een marktwaarde van $2,34 biljoen, en het feit dat 94,7% van alle BTC al in circulatie is. Ook het sentiment op sociale media blijft positief, en zowel traders als analisten zien Bitcoin (en crypto) nog steeds als een slimme investeringskeuze.

Bitcoin zelf blijft dus groeien, maar ondertussen zijn er ook vele andere crypto met potentie om te stijgen. Presales bieden vroege investeerders zelfs exclusieve voordelen en beloningen des te eerder je erbij bent. Door te investeren in Bitcoin Hyper ($HYPER) kun je in de huidige markt de ware kracht van Bitcoin ontketenen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) brengt voor het eerst smart contracts naar Bitcoin. Dat gebeurt via een hybride architectuur die snelheid, veiligheid en schaalbaarheid combineert. Door de Solana Virtual Machine (SVM) te integreren, levert deze Layer 2 ongekende prestaties, terwijl alle transacties alsnog op Bitcoin’s Layer 1 worden vastgelegd. Dat zorgt samen voor razendsnelle dApps met de stabiliteit van het Bitcoin netwerk.

De publieke $HYPER presale is nu live en biedt unieke voordelen: geen VC’s of privérondes, maar een eerlijke token verdeling via een open verkoop. Vroege investeerders kunnen direct deelnemen en hun tokens staken voor hoge APY’s. De Canonical Bridge maakt het bovendien mogelijk om soepel BTC te wrappen zonder centralisatie, terwijl $HYPER gebruikt wordt voor gas fees, staking en governance.

Het project heeft ondertussen al meer dan $3,5 miljoen opgehaald en een ontzettend actieve community opgebouwd. Naarmate meer mensen deelnemen, zal de tokenprijs stijgen. Momenteel is 1 $HYPER: $0,012325. Wees er dus snel bij en profiteer maximaal van de huidige bull markt.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale