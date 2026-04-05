De crypto markt zit al maanden in zwaar weer, maar crypto AI modellen zoals ChatGPT kijken verder dan de huidige dip. Het AI model heeft koersdoelen afgegeven voor drie van de populairste altcoins: XRP, Shiba Inu en Dogecoin. De doelen variëren van bescheiden tot opmerkelijk bullish, afhankelijk van het scenario.

Wat gaat XRP doen volgens ChatGPT?

De XRP koers schommelt rond $1,40 na een daling van 62% sinds de piek van $3,65 in juli 2025. Toch is ChatGPT optimistisch. Het basisscenario voor eind 2026 ligt op $2,15, goed voor zo’n 50% winst. In het bullish scenario stijgt XRP naar $3,35 en bij uitzonderlijke marktomstandigheden ziet het AI model zelfs ruimte richting $8.

Wat moet er gebeuren voor die stijging?

De spotmarkt voor XRP ETF’s moet instroom boven $10 miljard houden

Ripple’s betalingsnetwerk moet daadwerkelijk XRP als brugvaluta gebruiken, niet alleen RippleNet

Regelgevende duidelijkheid via de CLARITY Act moet doorzetten

De SEC classificeerde XRP inmiddels als digitale grondstof, wat institutionele toegang vergemakkelijkt. Meer dan 300 banken gebruiken RippleNet en Ripple bereikte een waardering van $50 miljard. Toch waarschuwt ChatGPT dat zonder echte vraag naar de token zelf, de XRP koers afhankelijk blijft van marktsentiment.

Shiba Inu koers: van meme naar mogelijke vertienvoudiger

Shiba Inu noteert rond $0,000007 en heeft een zware correctie achter de rug. ChatGPT plaatst het conservatieve doel op $0,000011 tot $0,000014, een stijging van 50 tot 100%. Maar het meest opvallende is het bullish scenario: $0,00012. Dat zou een vertienvoudiging betekenen en de Shiba Inu koers boven het vorige record van $0,000088 tillen.

De crypto AI noemt Shibarium als belangrijkste aandrijver. De Layer 2 oplossing van Shiba Inu verwerkt al grote aantallen transacties en heeft een ingebouwd verbrandingsmechanisme dat bij elk gebruik tokens permanent vernietigt. Dat creëert geleidelijk schaarste. Ook de recente SEC classificatie als digitale grondstof opent deuren voor bredere notering.

Het risico? Zonder echte groei op Shibarium blijft SHIB puur afhankelijk van speculatie. Wie meer wil weten over welke crypto gaat stijgen doet er goed aan de on-chain activiteit van Shibarium te volgen als graadmeter.

Dogecoin koers verwachting: kan DOGE $1 bereiken?

De Dogecoin koers handelt rond $0,09, ver onder het record van $0,73 uit 2021. ChatGPT hanteert een bullish doel van $1,10 voor eind 2026, bijna 12 keer de huidige koers. Dat zou de marktwaarde naar $173 miljard brengen.

De belangrijkste voorwaarde is de mogelijke integratie van Dogecoin in X (voorheen Twitter). Als X Money DOGE als betaalmiddel toevoegt voor de meer dan 600 miljoen gebruikers, noemt ChatGPT dat een enorme trigger. Daarnaast zijn er concrete ontwikkelingen:

De SEC classificeerde DOGE als digitale grondstof

Spotmarkt ETF’s voor Dogecoin zijn aangevraagd door Bitwise en Grayscale

Tesla accepteert DOGE al voor merchandise

Toch zijn er duidelijke risico’s. Dogecoin heeft een onbeperkt aanbod met circa 5 miljard nieuwe tokens per jaar. Zonder structureel stijgende vraag drukt die inflatie op de koers. Bovendien zijn meme coins extreem gevoelig voor het marktsentiment. De crypto verwachting voor DOGE valt of staat met of de beloftes rond X Money werkelijkheid worden.

Hoe betrouwbaar zijn deze crypto AI voorspellingen?

ChatGPT baseert zijn voorspellingen op historische data, marktpatronen en actuele ontwikkelingen. Het is geen kristallen bol. De koersdoelen representeren scenario’s, geen garanties. Elke crypto analist of crypto expert benadrukt dat externe factoren zoals de Iran-oorlog, Fed-beleid en macro-economische schokken de markt snel kunnen draaien.

Wie op basis van deze inzichten wil handelen, doet er verstandig aan via een betrouwbare crypto broker te werken en nooit meer te investeren dan je kunt missen.