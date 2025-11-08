Na weken van extreme volatiliteit op de crypto markt zoeken traders naar houvast. De recente crash begin november (met meer dan $470 miljoen aan longposities geliquideerd) heeft het vertrouwen flink getest. Steeds meer traders wenden zich tot kunstmatige intelligentie om analyses te automatiseren. Daarom werd ChatGPT gevraagd om koersvoorspellingen te geven voor het einde van 2025, met de focus op de Bitcoin koers en XRP koers.

Bitcoin voorspelling richting $168.000

Op het moment van schrijven handelt Bitcoin rond $102.000, maar volgens ChatGPT kan de koers tegen het einde van 2025 stijgen naar $168.000. De AI baseert deze BTC verwachting op drie fundamentele factoren.

Ten eerste verwacht het model dat de liquiditeit in de markt toeneemt. De Amerikaanse Federal Reserve heeft recent de rente met 25 basispunten verlaagd en het verkrappingsprogramma afgerond. Dit betekent volgens ChatGPT dat meer kapitaal beschikbaar komt voor risicovolle activa zoals crypto.

Ten tweede verwijst de AI naar de rol van spot Bitcoin ETF’s. Hoewel oktober al een instroom van $3,6 miljard zag, zou het echte institutionele geld (zoals pensioenfondsen en bedrijfsreserves) pas later instappen. Deze nieuwe golf van instroom kan volgens ChatGPT de koersstijging aanjagen.

Tot slot wijst het model op historische patronen. Na elke Bitcoin halving volgt gemiddeld 18 maanden later een nieuwe piek in de cyclus. Met de laatste halving in april 2024 zou de volgende top dus logischerwijs in het najaar van 2025 kunnen vallen.

XRP voorspelling van $5,60

Ook voor XRP is ChatGPT opvallend optimistisch. Ondanks dat de coin rond $2,25 schommelt, voorspelt de AI een stijging naar $5,60 tegen het einde van 2025. Institutionele adoptie lijkt volgens ChatGPT eindelijk vorm te krijgen.

Het AI-model noemt dit de ‘institutionele trifecta’:

Juridische duidelijkheid dankzij de uitspraak in de rechtszaak tegen de SEC.

dankzij de uitspraak in de rechtszaak tegen de SEC. De introductie van gereguleerde XRP futures op de CME.

op de CME. De verwachte goedkeuring van meerdere spot ETF’s, na de lancering van REX-Osprey’s XRPR product in september.

Daarnaast merkt de AI op dat het verhaal rondom XRP verschuift van speculatie naar infrastructuur. Waar XRP ooit werd gezien als een munt die banken kunnen gebruiken, is het volgens ChatGPT nu het fundament waarop steeds meer betalingssystemen worden gebouwd.

Tot slot wijst het model op groeiende on-chain data van grote corporate wallets die XRP accumuleren. Dit is een duidelijk teken dat instellingen hun eerste serieuze posities innemen. Volgens de AI is XRP daardoor een ‘coiled spring’, klaar voor zijn eerste grote institutionele bull run.

De geloofwaardigheid van AI

De voorspellingen van ChatGPT klinken overtuigend, maar moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. AI-modellen analyseren historische trends, macro-data en nieuwsbronnen, maar houden geen rekening met plotselinge marktverschuivingen of politieke besluiten.

Toch laten de resultaten één duidelijk punt zien: de AI ziet Bitcoin en XRP als de sterkste kandidaten voor herstel in 2025. Waar BTC profiteert van macro-economische liquiditeit en ETF-instromen, zou XRP kunnen bloeien dankzij toenemende institutionele adoptie.

Traders doen er echter goed aan ChatGPT’s voorspellingen te gebruiken als aanvullende tool, niet als financieel advies. De crypto markt blijft extreem volatiel, en zelfs de slimste AI kan niet voorspellen wat er morgen gebeurt.

