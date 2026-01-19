Omstreeks middernacht was er sprake van een kleine crypto crash, waarbij naast de Bitcoin koers ook Ethereum en XRP een flinke daling noteerden. Wat gaat Bitcoin doen? Wij vroegen ChatGPT om een uitgebreide Crypto AI voorspelling rondom de grootste tokens.

Bitcoin koers beleeft crypto crash

Veel Europese crypto investeerders zullen zich deze ochtend toch in hun thee verslikt hebben toen zij de koersen onder ogen kregen. Marktbreed heeft er de afgelopen nacht een crypto crash van behoorlijke proporties plaatsgevonden.

De Bitcoin koers, vaak toonaangevend voor de gehele markt, daalde van $95.458 naar $92.387. Dit betekent een verlies van meer dan 3%. Inmiddels lijkt er wel enig herstel plaats te vinden, BTC heeft de $93.000 inmiddels wel weer gehaald.

Naast het feit dat veel traders sinds begin januari hun winst hebben gepakt, lijkt ook de gespannen geopolitieke situatie een verklaring te zijn voor de dalende Bitcoin koers.

Ethereum koers en XRP koers noteren verval

Naast de Bitcoin koers liet ook de Ethereum koers een flink verval zien in de afgelopen nacht. De waarde van de token van Vitalik Buterin en zijn team lijkt op dit moment nog steeds te vechten voor een notering boven de $3200. Gisteravond stond de ETH koers nog op $3500, waarmee sprake is van een verval van 8%.

Ook de XRP koers noteerde een dramatisch verlies: de token daalde van $2,05 naar $1,92. Een kleine troost voor investeerders is het feit dat er zeker bij de token van Ripple Labs wel sprake lijkt van een snel herstel: inmiddels staat de koers alweer op $1,97.

Wat gaat Bitcoin doen? Crypto AI zet in op groei

Ondanks de crypto crash hoeven investeerders nog niet al hun tokens in de uitverkoop te doen. Volgens ChatGPT, dat steeds vaker gebruikt wordt voor AI crypto voorspellingen, zijn er voldoende kansen voor herstel op de korte termijn. De huidige stabilisatie kan volgens de Bitcoin koers verwachting van de generatieve tekstbot uitmonden in nieuw vertrouwen.

Dit zal, indien Bitcoin geen steun verliest, zorgen voor een doorbraak boven de korte termijn weerstand ($97.500) en uiteindelijk een piek richting de maandafsluiting veroorzaken. $102.000 moet dus nog mogelijk zijn: een 10% groei ten opzichte van de huidige waarde.

Mocht de Bitoin koers echter geen verdere steun krijgen na de correctie, dan lijkt een verdere koersval mogelijk. Support zal dan rond de $90.500 gezocht moeten worden.

Wat gaat crypto doen? Crypto voorspelling voor ETH en XRP

Volgens ChatGPT kan ook de Ethereum koers weer stijgen na het verval van de afgelopen nacht. De tekstbot stelt dat een groei naar $3700 tot zelfs $4000 mogelijk moet zijn, mede door toenemend momentum binnen de altcoin markt.

Ook de XRP koers zal zich herstellen volgens de crypto voorspelling van ChatGPT. Deze groei zal echter wat langzamer gaan dan bij eerder genoemde andere tokens.

Aan het eind van de maand kan de token van Ripple de $2,20 halen, aldus de verwachting van ChatGPT.

Maximaal profiteren van crypto voorspelling

Met name de crypto voorspelling dat richting het einde van deze maand een toenemend altcoin momentum kan ontstaan, zorgt voor interessante mogelijkheden. Tijdens een dergelijke periode kunnen kleine cryptomunten plots met duizenden procenten stijgen. Zeker wanneer zij de ondersteuning hebben van een grote community is dit goed mogelijk.

Met het oog op dat feit houden we met name Maxi Doge in de gaten. Dit is een nieuwe meme coin zonder pretenties, die als doel heeft om vroege investeerders maximaal te belonen met meerdere pumps. Hiervoor is een groot marketingbudget (40% van de tokenomics) gereserveerd. Ook wordt ingezet op viraal gaande memes die ‘degens’ duidelijk aanspreken – in korte tijd werd er al $4,5 miljoen opgehaald voor deze token.

Wie deze kans op een x1000 crypto niet wil mislopen, moet dus nog voor het eind van januari toeslaan in de exclusieve presale!

Nu naar de Maxi Doge presale