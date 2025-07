De release van DeepSeek R1 veroorzaakte een grote crash onder AI crypto. Veel tokens die gebruik maakten van Artificial Intelligence daalden flink in waarde. Waarom vrezen altcoin investeerders dit nieuwe AI platform, en zijn de zorgen eigenlijk wel terecht? Wij doken dieper in de materie!

AI Crypto crasht na release DeepSeek

De release van DeepSeek R1 in januari heeft voor een grote crash binnen de wereld van AI crypto gezorgd. Het nieuwe platform, ontwikkeld door het Chinese hedgefonds High-Flyer, kan zich volgens kenners nu al meten met concurrenten als ChatGPT. Dat is opzienbarend, omdat de ontwikkeling naar verluidt slechts $6 miljoen heeft gekost.

🚀 DeepSeek-R1 is here! ⚡ Performance on par with OpenAI-o1

📖 Fully open-source model & technical report

🏆 MIT licensed: Distill & commercialize freely! 🌐 Website & API are live now! Try DeepThink at https://t.co/v1TFy7LHNy today! 🐋 1/n pic.twitter.com/7BlpWAPu6y — DeepSeek (@deepseek_ai) January 20, 2025

Investeerders vrezen dat het nieuwe AI model de waardering van andere platformen in de sector kan ondermijnen. Dit sentiment kwam onder meer naar buiten via de NVIDIA koers, die na de release van DeepSeek met liefst 8,5% in waarde daalde.

Bij de kleinere AI crypto ontstond zelfs een waar bloedbad: van deze altcoins was DOGEai een enorme verliezer, met een verlies van 45% twee dagen na de release. Ook Empyreal en Henlo zagen een verlies van meer dan 20%.

Grotere AI crypto’s, zoals de bekende altcoins NEAR en Internet Computer, daalden met respectievelijke 11% en 8,5%.

Geen herstel zichtbaar voor AI altcoins

Nu, een halfjaar later, kunnen we niet anders dan concluderen dat de waarde van bekende AI crypto’s nog steeds flink te lijden heeft onder bearish sentimenten.

Een goed voorbeeld hiervan is Internet Computer: de altcoin staat ondanks de algehele bull run momenteel 44% lager dan bij de release van DeepSeek. Eenzelfde patroon zien we bij het NEAR protocol, dat sinds het begin van dit jaar een verlies van 45% noteerde.

DOGE AI is helemaal de nek omgedraaid: de token staat 98,75% lager dan aan het begin van dit jaar. Zodoende kunnen we wel de conclusie trekken dat DeepSeek veel schade heeft aangericht binnen de AI Crypto sector.

Tegelijkertijd zien we dat steeds meer traders wel de technologie omarmen, omdat deze een groot gebruiksnut heeft. Zo kan DeepSeek onder meer gebruikt worden voor het analyseren van koersgrafieken en het schrijven van neutrale crypto koersverwachtingen.

We kunnen dan ook niet zeggen dat de nieuwe AI voor crypto per se slecht is geweest, al zullen NEAR en ICP investeerders daar mogelijk anders over denken.

Doet DeepSeek betere altcoin voorspellingen?

Onder traders en analisten is inmiddels een discussie ontstaan over welke AI betere crypto voorspellingen kan maken. Zowel ChatGPT als DeepSeek zijn erg sterk geworden in analyses van koersen, en nemen daarbij belangrijke elementen als het heersende marktsentiment mee.

Volgens sommigen is DeepSeek beter, omdat deze AI ontwikkeld is door een groot hedgefonds (High-Flyer). Daardoor zijn elementen als het lezen en interpreteren van beurskoersen al vanaf het begin een belangrijk onderdeel van de DeepSeek AI geweest. Dit is een verschil met ChatGPT, dat in de eerste plaats ontwikkeld is om teksten te schrijven aan de hand van informatie die het van internet plukt en deep learning.

Desondanks zijn er ook problemen met DeepSeek. Zo staat deze AI crypto voorspeller onder controle van de Chinese overheid. Zoeken naar zaken die gevoelig liggen bij de Chinese overheid (zoals Tiananmen en Taiwan) levert je bij DeepSeek geen resultaten op. Daardoor moet ook de betrouwbaarheid van altcoin voorspellingen in twijfel getrokken worden: crypto is in de Volksrepubliek immers officieel nog steeds verboden.

Desondanks blijft DeepSeek een platform om in de gaten te houden voor AI crypto voorspellingen: ten opzichte van ChatGPT heeft het immers voordelen en nadelen.

AI crypto voorspellingen testen

Wij besloten toch even de proef op de som te nemen door beide AI crypto systemen te vragen naar een koers verwachting voor Bitcoin Hyper ($HYPER). Wij verwachten zelf veel van deze Bitcoin L-2 altcoin, maar hoe denken ChatGPT en DeepSeek over de nieuwe altcoin?

Bij beide platformen kregen we een overzicht van de kansen en risico’s die rondom deze presale crypto hangen. Zo werden door beiden de sterke community en de potentiële hype van Bitcoin Hyper genoemd. Ook waarschuwen beide AI crypto voorspellers voor volatiliteit, zeker in de eerste weken na de exchange listing.

Qua koersverwachtingen op de lange termijn weken beiden ietwat van elkaar af. ChatGPT kwam met de onderstaande getallen:

DeepSeek toonde zich een stuk behoudender. Waar ChatGPT aangeeft dat op de lange termijn een koersrange van 30x tot 230x de huidige koers mogelijk is, gaat DeepSeek uit van maximaal x10.

Beide AI crypto systemen bevestigen echter wel ons goede voorgevoel over Bitcoin Hyper: de nieuwe altcoin kan na de exchange listing flink stijgen. Wij gaan de $HYPER koers goed bijhouden om te zien welke chatbot het dichtst bij de juiste koersen zit.

