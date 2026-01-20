Crypto AI systemen gaan constant de strijd met elkaar aan om de beste en meest accurate crypto voorspellingen te leveren. Opvallend is nu dat twee AI grootheden, ChatGPT en Gemini, het niet met elkaar eens zijn wat betreft de XRP koers. Wat gaat Ripple doen volgens de digitale crypto experts?

De XRP koers volgens ChatGPT crypto AI

Volgens de bekende tekstbot ChatGPT zal de XRP koers, die momenteel op $1,93 staat, in het komende jaar een flinke groei neerzetten. De voorziene XRP rally kan uitmonden in een koers tussen de $3,20 tot $6,80 in de meest positieve prognose.

Deze laatste stijging zou betekenen dat de waarde van de token met liefst 250% stijgt. In het minst positieve scenario dat door de Crypto AI geschetst wordt, is er sprake van een stijging van ‘slechts’ 65%.

De voornaamste reden die ChatGPT noemt voor de verwachte stijging van de XRP koers is de inflow die momenteel gaande is bij XRP ETFs. Deze beursproducten kennen al sinds hun lancering afgelopen november een sterke instroom: in totaal vloeide meer dan $1,1 miljard op deze manier richting de token van Ripple Labs.

Dit laat duidelijk zien dat institutionele investeerders wel oren hebben naar een investering in XRP. Als het aan ChatGPT ligt, wordt dit vertrouwen nog dit jaar flink uitbetaald.

Crypto expert Gemini: XRP rally zal groter zijn

Gemini van Google heeft zich in de afgelopen maanden opgewerkt tot een geduchte concurrent van ChatGPT op het gebied van crypto AI voorspellingen. Opvallend is dat de chatbot van Google momenteel een veel grotere XRP rally voorziet dan haar tegenstrever van OpenAI. Volgens Gemini is namelijk een XRP koers verwachting van $30 niet onmogelijk.

De belangrijkste drijfveer achter deze enorme groei zal volgens Gemini een grootschalige adoptie van de XRP Ledger zijn. De AI crypto expert noteert dat Ripple inmiddels juridische duidelijkheid heeft, en profiteert van bestuurlijke acceptatie in de VS. Hierdoor durven banken het aan om nu te experimenteren met het betaalnetwerk van Ripple Labs.

In de komende weken of maanden zal volgens Gemini de tweede fase ingaan: “XRP wordt officieel geïntegreerd in betalingssystemen van BRICS-landen of SWIFT-alternatieven. Het volume van On-Demand Liquidity explodeert, wat zorgt voor constante koopdruk door financiële instellingen.”

Hierdoor zal XRP enorm in prijs stijgen, waardoor ook bedrijven en investeerders die nu nog niet meedoen in zullen stappen. Gemini stelt het als volgt: “De waarde van $30 is dan een weerspiegeling van de hoeveelheid waarde die het netwerk dagelijks verplaatst. Het zou XRP effectief de “digitale olie” van het bankwezen maken.”

Voor wie nu investeert, zou dit een stijging betekenen van ongeveer 1450%.

Wat gaat Ripple doen?

Het enthousiasme van crypto AI systemen ten spijt is de Ripple koers momenteel behoorlijk bearish: in de afgelopen 7 dagen ging bijna 6% van de waarde verloren. Wel is er sinds het begin van dit jaar sprake van een bescheiden groei van 4,8%.

Met nieuwe partnerschappen, technologische updates en nieuwe ontwikkelingen moet Ripple Labs proberen de koers van Ripple te versterken – doet de tokenuitgever dit niet, dan kunnen alle AI groeiscenario’s voorlopig in de ijskast blijven staan.

Hoewel beide digitale chatsystemen vertrouwen lijken te hebben in de XRP koers, is het nog maar de vraag of nu instappen bij de Ripple token de beste keuze is. Een groei van 1450% (Gemini) lijkt alleen mogelijk in een ‘best-case scenario’. Een dergelijk groei, binnen enkele maanden tijd, wordt doorgaans alleen gezien bij kleine crypto’s, zoals nieuwe meme coins.

