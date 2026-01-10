De cryptomarkt zit mogelijk in een voorbereiding van een scherpe correctie. Volgens een nieuwe analyse van ChatGPT wijzen veel signalen op verhoogd risico voor volgende week. Vooral XRP, SUI en Dogecoin vallen op door interessante grafieken en toenemende verkoopdruk.

Beleggers reageren nerveus nu macro onzekerheid en technische signalen samenkomen. In eerdere jaren lieten soortgelijke situaties zien dat veel beleggers onzeker werden. Tegelijkertijd ontstaan er vaak kansen voor wie voorbereid is.

Cryptocrash signalen stapelen zich op

Het eerste duidelijke waarschuwingssignaal voor een mogelijke cryptocrash komt uit technische data. Meerdere grote coins noteren in ‘overbought’ zones na weken van stijging. Dit betekent dat de koers sneller is gestegen dan gezond wordt verwacht.

Daarnaast laat on-chain data van SoSovalue zien dat whales hun posities afbouwen. Dat patroon zien we vaak vlak voor correcties. Grote spelers verplaatsen cryptomunten naar exchanges wat kan wijzen op een korte rust bij de whales.

Ook macro speelt een rol. De onzekerheid rond rentebeleid en juridische beslissingen zorgt voor lagere risicobereidheid in de cryptomarkt. In zulke fases reageren altcoins vaak extra heftig.

SUI koers onder druk na snelle stijging

De SUI koers is de afgelopen weken hard opgelopen. Juist die snelle stijging maakt de coin kwetsbaar voor een felle daling. ChatGPT ziet dat momentum begint af te nemen, terwijl verkoopvolumes toenemen.

Technisch gezien komt SUI dichterbij de belangrijke weerstand van $1,7. Als deze niet overtuigend wordt verdedigd, ligt een terugval voor de hand. In eerdere cycli zorgde de doorbraak voor dit level voor een daling van 20%.

XRP koers en juridische onzekerheid

Ook de XRP koers staat centraal in de waarschuwing. XRP heeft sterk gepresteerd, maar blijft gevoelig voor externe factoren. De markt heeft veel optimisme ingeprijsd door adoptie en dat maakt de coin zwak bij negatief nieuws.

ChatGPT ziet wel dat de toppen van $2,3 en $2,2 niet streng worden afgestraft met een felle daling. Dit betekent dat vroege kopers winst nemen terwijl nieuwe kopers instappen. Dat is vaak een overgangsfase naar een bullmarkt.

Dogecoin koers en afnemend momentum

De Dogecoin koers laat een ander patroon zien. Na een sterke meme rally begint het enthousiasme langzaam af te koelen. Volume neemt af terwijl volatiliteit toeneemt.

Historisch gezien is Dogecoin gevoelig voor wisselingen in sentiment. Wanneer de aandacht verschuift naar andere projecten, zakt DOGE vaak sneller weg dan de markt. ChatGPT ziet dit als een waarschuwingssignaal.

Cryptomarkt op kruispunt

De hele cryptomarkt bevindt zich op een kruispunt. Aan de ene kant blijven lange termijn trends positief. Aan de andere kant wijzen korte termijn indicatoren op verhoogd risico.

De vraag welke crypto kopen nu verstandig is hangt te sterk af van de verschillende scenario’s en van correcties. Daarom kijken veel investeerders naar een presale die ze kunnen kopen, die niet afhankelijk is van koersbewegingen.

Wat gaat crypto doen volgens AI

BTC dominantie crasht en volgens ChatGPT zijn er twee realistische scenario’s voor altcoins. In het eerste scenario krijgen we een gezonde pullback van 10% tot 15%. Dit zou ruimte creëren voor een volgende stijgingsfase.

In het tweede scenario is er meer macro onzekerheid en volgt een grotere correctie. In dat geval kunnen altcoins tijdelijk hard onderuitgaan voordat stabiliteit terugkeert.

Perfect setup ALTSEASON 2026 STARTS NOW 🚀🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/t0AsF97zsL — Crypto GEMs 📈🚀 (@cryptogems555) January 8, 2026

Welke crypto voorspelling uitkomt, hangt af van externe triggers waar traders geen invloed op hebben. Daarom is flexibiliteit belangrijker dan overtuiging.

Actieplan bij verhoogd risico

Wie zich afvraagt wat te doen bij deze signalen, kan een simpel actieplan volgen. Verminder risico waar nodig en houd liquiditeit achter de hand. Vermijd emotionele beslissingen.

Blijf tegelijkertijd kijken naar kansen die ontstaan bij de beste meme coins tijdens dips. Juist dan verschuift kapitaal naar nieuwe verhalen binnen crypto. In een markt die mogelijk corrigeert, wint voorbereiding het van voorspellen.

