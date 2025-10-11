De grootmachten binnen de wereld, Amerika en China, lieten de cryptomarkt flink tekeer gaan op vrijdag 10 oktober. Er werd gisteren voor ruim $19 miljard aan posities geliquideerd binnen zeer korte tijd. Deze liquidaties zorgden voor een kettingreactie binnen de cryptomarkt, waar veel cryptomunten een flink verlies leden.

Grootmachten doen cryptomarkt laten crashen

De koers van Bitcoin ging van $122,000 naar $109,750 binnen een dag. De daling van 10% valt me nog mee vergeleken met andere altcoins; ging de koers van Internet Computer (ICP) met meer dan 50% gisteren eronderuit. De grootste domper was bij Celestia (TIA) te vinden. Deze altcoin ging met meer dan 80% onderuit, maar wist gedurende de dag wel met 230% te herstellen.

Niet alleen de cryptomarkt lijkt opgeschud te worden. Alle financiële markten lijken in zwaar weer te verkeren. De S&P500 en Nasdaq sloten de week ook af met negatieve cijfers. Investeerders vragen zich af hoe het kan dat de financiële markten plotseling een duikvlucht nemen.

Dat heeft voornamelijk te maken met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Trump kondigde aan dat hij nieuwe tarieven van 100% wil heffen op Chinese geïmporteerde goederen. Deze tarieven zouden vanaf november van kracht moeten worden. Daarnaast zal Chinese software nog maar gelimiteerd het land binnen komen.

Trump reageert met de tarieven naar aanleiding van controles door de Chinese overheid op geëxporteerde goederen vanuit de Verenigde Staten. Dit zou schade toebrengen aan aan Amerikaanse bedrijven zoals Ford, General Electric en GM.

Daarnaast wil de Chinese overheid ook heffingen opleggen voor Amerikaanse schepen die goederen uit China ophalen. De handelsoorlog tussen de twee grootmachten lijkt dus verre van over te zijn.

Bitcoin koers

De koers van Bitcoin reageert vrijwel gelijk op de clash tussen de grootmachten. De crypto crash wordt ook deels veroorzaakt door stagflatie in de Amerikaanse economie. We zien dat het aantal banen in Amerika aan het afnemen is, terwijl de inflatie verder oploopt. Om de inflatie in toom te houden zal de Federal Reserve een bepaald beleid moeten voeren, waardoor de inflatie afgeremd kan worden.

Het is lastig voor de FED om een duidelijk beleid te voeren wanneer er een handelsoorlog plaatsvindt. Door nieuwe opgelegde tarieven en heffingen van Donald Trump, ontstaat er een onzekere economische situatie. De FED zou mogelijk de rentes in de komende maanden niet kunnen verlagen door onduidelijke macro-economische data.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we het koersverloop van Bitcoin zien over de afgelopen weken. Wat leek op een sterke stijgende trend, is afgegleden naar een stevige correctie.

Bitcoin bevindt zich momenteel rond hetzelfde koerslevel als waar het de maand september eindigde. De grootste cryptomunt ter wereld wist gisteren support te vinden rond $109,750. Hier ligt een belangrijk koerslevel waar Bitcoin een aantal weken geleden nog resistance ondervond. Dit resistance niveau lijkt dus om te zijn gedraaid naar een supportniveau.

Wat de koers van BTC dit weekend zal gaan doen is onduidelijk. De cryptomarkt zal moeten afwachten hoe de koersen van cryptomunten op de wereldwijde handelsoorlog reageren. Crypto analisten sluiten een verdere daling dan ook niet uit.

