De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren de financieringswet ondertekend die officieel een einde maakt aan de 43 dagen durende government shutdown. De deal zorgt voor een heropening van federale diensten en herstelt het vertrouwen in de financiële markten. Kort daarna vroegen we Claude AI voor een nieuwe marktanalyse over de impact op crypto. De AI voorspelt dat het einde van de politieke onzekerheid kan leiden tot een gemiddelde marktstijging van 27% binnen 30 dagen, gebaseerd op historische data.

Claude AI voorspelt nieuwe Bitcoin rally

Met deze prompt hebben we Claude AI gevraagd voor een crypto analyse:

“Jij bent een professionele crypto analist met diepe kennis van de financiële markten en de huidige geopolitieke status van de wereld. Met de opkomende Amerikaanse government shutdown die eindelijk eindigt na 43 dagen, wil ik dat je huidige kansen op de crypto markt analyseert voor Bitcoin, Ripple (XRP) en Solana. Geef me verschillende on-chain indicatoren en technische signalen voor elke cryptomunt.”

Volgens de analyse van Claude AI bevindt Bitcoin zich aan het begin van een herstelperiode. De AI combineerde vooral historische data van eerdere politieke crises en on-chain indicatoren. Daaruit blijkt dat Bitcoin na het einde van langdurige onzekerheid gemiddeld met 27% stijgt binnen een maand.

Op basis van dit patroon voorspelt Claude dat de Bitcoin koers kan oplopen naar $130.000 tegen januari 2026. De AI ziet vooral herstelpotentieel door een toename van liquiditeit, stabilisatie van de Amerikaanse dollar en hernieuwde instroom in Bitcoin ETF’s.

Deze visie sluit aan bij eerdere uitspraken van Arthur Hayes, medeoprichter van BitMEX, die een vergelijkbare opwaartse beweging verwachtte richting het eerste kwartaal van 2026. Claude AI bevestigt dit met een waarschijnlijkheid van 71% dat BTC zijn vorige record van $126.000 zal doorbreken.

XRP koers profiteert van ETF’s

De XRP verwachting is nog positiever. Claude wijst erop dat de XRP koers rond $2,44 steun heeft gevonden, terwijl de activiteit op de XRP Ledger sterk is toegenomen. Het aantal transacties per dag ligt 63% hoger dan vorige maand, wat volgens de AI wijst op institutionele accumulatie.

Daarnaast benadrukt Claude dat de lopende aanvragen voor een XRP ETF bij de Amerikaanse SEC een belangrijke katalysator kunnen worden nu de shutdown voorbij is. Zeven fondsen, waaronder Canary en Grayscale, wachten op goedkeuring. Claude’s analyse toont aan dat een goedgekeurde ETF in combinatie met de afnemende marktstress een rally naar $3,25 in de komende zes weken mogelijk maakt.

Voor de langere termijn identificeert de AI zelfs een kans op $8 tot $10 richting 2029, mits de institutionele adoptie doorzet. Daarmee scoort XRP in de AI-analyse het hoogste risico/rendement profiel van alle onderzochte crypto.

Solana koers bullish op lange termijn

De Solana koers (SOL) noteert momenteel rond $156 en lijkt volgens Claude AI iets achter te blijven bij de rest van de markt. De AI noemt drie redenen: zwakkere ETF-instroom (-90% sinds begin november), lage handelsvolumes en technische consolidatie onder belangrijke Moving Averages.

Toch blijft de AI op middellange termijn optimistisch. November is historisch gezien een sterke maand voor Solana met een gemiddeld rendement van 13,9%. Claude verwacht dat de Alpenglow upgrade (gepland voor eind 2025) de verwerkingssnelheid tot 150 milliseconden kan terugbrengen. Dat technische voordeel maakt het netwerk aantrekkelijker voor DeFi toepassingen.

Volgens het model kan SOL stijgen naar $200 zodra er een duidelijke breakout boven $175 plaatsvindt.

Hoe betrouwbaar is AI?

Claude AI rangschikt XRP als de meest kansrijke asset voor Q4, gevolgd door Bitcoin en daarna Solana. De AI ziet de beëindiging van de shutdown als ‘het startschot voor een herstel van marktrisico’s en liquiditeit’.

Of de markt de voorspelling van Claude zal volgen, blijft onzeker. Toch zet de combinatie van politieke stabiliteit en ETF-verwachtingen de toon voor een sterke laatste maand van het jaar. Ga je voor de AI-analyse of je gut feeling?

