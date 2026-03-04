De Ethereum koers beweegt op 4 maart 2026 rond $1.980. Dat is ruim 60% lager dan de all time high van $4.953 in augustus 2025. Ethereum whales trekken massaal ETH van exchanges, maar institutionele beleggers verkopen juist via ETF’s. Wat gaat Ethereum doen volgens de nieuwste crypto AI modellen?

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Ethereum nieuws: tegenstrijdige signalen op de markt

De markt rondom ETH toont een opvallend beeld. Aan de ene kant is de hoeveelheid ETH op exchanges gedaald naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Volgens data van CryptoQuant heeft alleen al Binance nog maar 3,46 miljoen ETH in reserve. Dat wijst erop dat langetermijnhouders hun coins vasthouden of naar staking en cold storage verplaatsen.

Aan de andere kant hebben Ethereum ETF’s in de afgelopen vier maanden $2,76 miljard aan uitstroom gezien. Dat is de langste periode van maandelijkse uitstroom sinds de lancering van deze fondsen begin 2024. De combinatie van dalende exchange supply en stijgende ETF uitstroom maakt de situatie uniek.

Verder staat de Glamsterdam upgrade op de roadmap voor 2026. Deze upgrade moet de schaalbaarheid van het netwerk verbeteren. Dat geeft houders een extra reden om vast te houden, ook al zit de koers in een dal. Beleggers die op zoek zijn naar welke crypto gaat stijgen kijken daarom extra scherp naar ETH.

Wat voorspelt ChatGPT voor de Ethereum koers?

ChatGPT verwacht dat ETH in maart 2026 een voorzichtig herstel kan laten zien. Het model wijst op de historisch lage exchange supply als positief signaal. Minder coins beschikbaar voor verkoop betekent minder directe verkoopdruk.

De voorspelling van ChatGPT ligt tussen $2.050 en $2.400 voor eind maart. Daarbij benadrukt het model dat macro economische factoren de grootste invloed hebben. Als het sentiment op de aandelenmarkten verbetert, kan ETH snel meebewegen. Maar zonder een kentering in de ETF uitstroom blijft de weerstand rond $2.150 sterk.

Claude AI over de Ethereum koers verwachting in maart

Claude AI kijkt breder naar de marktstructuur. Het model ziet de tegenstelling tussen ETF verkopen en whale accumulatie als teken van een overgangsperiode. De Ethereum koers heeft zes opeenvolgende rode maanden achter de rug. Dat is alleen eerder voorgekomen in de bear market van 2018.

Claude AI schat de bandbreedte voor maart op $1.900 tot $2.500. Een doorbraak boven $2.150 zou technisch gezien de weg vrijmaken naar $2.590. Maar het model waarschuwt ook: als de koers onder $1.830 zakt, komt een doel van $1.320 weer in beeld. Voor wie meer wil weten over de langetermijnkansen raadt Claude het aan om de Ethereum verwachting pagina te bekijken.

Meme coins als alternatief: Maxi Doge wint terrein

Terwijl ETH worstelt met weerstand, zoeken steeds meer beleggers naar alternatieven met een hoger risico rendement profiel. Maxi Doge ($MAXI) is een van de beste meme coins die de afgelopen weken opvalt. De presale heeft al meer dan $4,6 miljoen opgehaald.

Het project draait op het Ethereum netwerk en biedt staking met een APY van 67%. Met een lage marktkapitalisatie is het groeipotentieel groter dan bij gevestigde tokens. Uiteraard brengt dit ook meer risico met zich mee. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeert.

Maxi Doge presale toegang