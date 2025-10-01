Als het aan Claude AI ligt, dan staan XRP, Cardano en Ethereum aanzienlijke winsten te wachten. Deze indrukwekkende AI bot schrijft namelijk over mogelijke winsten van 700%. Wat is de crypto verwachting voor deze 3 grootheden?

Claude AI optimistisch over cryptomarkt

De cryptomarkt wist in de laatste twee dagen van september plotseling een aanzienlijke opmars door te maken. Projecten zoals Bitcoin en Ethereum wisten al snel meer dan 3% te stijgen en Bitcoin bracht zijn winst over de afgelopen maand hierdoor richting de 7%.

Deze nieuwe opmars leidde tot de nodige speculatie binnen de cryptomarkt. Helemaal omdat oktober historisch een veelbelovende maand is. Om beter een beeld te brengen hoe de nabije toekomst van deze crypto projecten eruit ziet, beschrijven we hieronder een analyse voor XRP, Cardano en Ethereum die gebruik maakt van de bekende AI chatbot Claude.

XRP richting $24?

Claude AI ziet winsten richting de $24 voor het eind van 2025 als een mogelijkheid voor XRP. Dit zou een stijging van meer dan 700% zijn ten opzichte van de huidige XRP koers. Deze winsten lijken volgens Claude AI mogelijk te zijn door het betalingsnetwerk van Ripple dat steeds meer bekendheid krijgt. Ook helpt de extra utility via de Ripple Stablecoin mee om de XRP koers omhoog te helpen. Dit in combinatie met een succesvolle XRP ETF en aankomende ETF lanceringen voor XRP kunnen nu dus aanzienlijke winsten mogelijk maken.

Het meest optimistische scenario volgens deze AI crypto ligt dus bij de $7 tot $24 range. In een meer voorzichtiger vooruitzicht denkt Claude AI dat de koers richting de $5 kan gaan stijgen. Deze aanzienlijke opmars lijkt nu gedeeltelijk ondersteund te worden door de technische indicatoren van dit project.

De XRP koers is namelijk meer waard dan al zijn EMA’s, wat betekent dat de nabije toekomst zeker in het teken kan staan van winsten. Het MACD-histogram geeft op dit moment echter nog een verkoopsignaal af en de RSI wijst vooralsnog ook nog niet op hoge koopdruk. Dit betekent echt niet dat winsten niet mogelijk zijn, maar het brengt wel wat moeilijkheden met zich mee.

Mocht de XRP koers in staat zijn om daadwerkelijk richting de $24 te stijgen, dan kan dit project zomaar eens de concurrentiestrijd aangaan met Ethereum.

Cardano en Ethereum koers verwachting

Als het aankomt op de Cardano koers liggen er volgens Claude AI mogelijkheden tussen de $2 en $5. De Cardano koers is op dit moment slechts $0,83 waard. Een stijging richting de $5 zou dit project dus meer dan 6x in waarde laten stijgen.

Als er gekeken wordt naar de technische indicatoren van dit project, lijken er iets meer moeilijkheden te zijn op de kortere termijn. Aangezien de ADA koers minder waard is dan zijn 30-daagse EMA. De koers zal eerst dus af moeten rekenen met deze 30-daagse EMA rond de $0,8388 om verdere winsten mogelijk te maken.

De Ethereum koers kan volgens Claude AI tegelijk richting de $6.000 of misschien zelfs richting de $6.925 stijgen. Dit is een stijging van maar liefst 66% ten opzichte van zijn huidige waarde. Ethereum lijkt volgens Claude AI dus minder winstpotentieel met zich mee te brengen dan projecten zoals XRP en Cardano. Dit komt mogelijk door de grote markt cap van Ethereum, die op dit moment groter is dan $500 miljard.

Claude AI is duidelijk erg optimistisch over deze drie grootheden van de cryptomarkt. En dit zijn op zichzelf relatief veilige vormen van investeringen binnen de cryptomarkt. Het feit dat deze cryptocurrencies veiliger zijn betekent echter ook dat de winsten relatief lager zijn tot een aantal van zijn concurrenten. Zo kan Snorter Bot bijvoorbeeld een stuk grotere winsten meemaken door zijn relatief lage market cap. Voor investeerders die bereid zijn om een hogere risico/beloning verhouding te accepteren is dit dan ook de beste crypto om nu te kopen.

Snorter Bot ($SNORT) – brengt unieke utility naar Telegram platform

Snorter Bot is een nieuwe meme coin die de Telegram chat om wil toveren tot een unieke trading terminal. Om dit te doen brengt het unieke trading functies naar dit platform. Via een simpele Telegram chat moeten investeerders in staat gaan zijn om gebruik te maken van trading functies zoals geautomatiseerde swaps, copy trades, snipes en nog veel meer.

Snorter Bot combineert deze unieke utility nu met de uitstraling van een meme coin. Om deze reden is dit project vormgegeven door Snorter het aardvarken. Deze hilarische vormgeving, gecombineerd met de unieke utility, moet dit project viraal laten gaan binnen de bredere cryptomarkt.

People shouting $1M Bitcoin. More eyes = more traders = more opportunity. Snorter’s the trading bot built for this wave. https://t.co/Yeg0MMsjJ7 pic.twitter.com/rjK20AtLiA — Snorter (@SnorterToken) October 1, 2025

Snorter Bot wordt aangedreven door de native $SNORT token. Een token die verantwoordelijk zal zijn voor belangrijke functies zoals geavanceerde MEV-bescherming. Deze token zou initieel ontwikkeld worden op de Solana blockchain. Uiteindelijk is er echter ook integratie mogelijk met Ethereum, BNB, Polygon en BASE.

De Snorter Bot presale wist in korte tijd al meer dan $4,2 miljoen aan investeringen op te halen. Binnen deze presale kost de $SNORT token op dit moment slechts $0,1065. Deze presale is nu echter zijn laagste fase ingegaan, wat betekent dat investeerders nog maar enkele dagen de tijd hebben om met korting $SNORT tokens te kopen. Deze tokens zullen vervolgens namelijk live gaan op exchanges en mogelijk exploderen in waarde.