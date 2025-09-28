Recentelijk heeft de Coinbase CEO een gedurfde uitspraak gedaan. Hij voorspelt dat Bitcoin binnen 5 jaar meer dan $1 miljoen waard gaat zijn. Uiteraard kreeg deze uitspraak direct veel aandacht, omdat het vrij zeldzaam is dat Coinbase CEO Brian Armstrong een concrete uitspraak doet.

De volgende vraag rijst: Waarop baseert Armstrong deze uitspraak? In dit artikel lees je meer over de Bitcoin koers en wat deze in de nabije toekomst gaat kunnen doen.

Coinbase CEO: Bitcoin naar de $1 miljoen binnen 5 jaar

Brian Armstrong, CEO van Coinbase voorspelt dat Bitcoin binnen 5 jaar $1 miljoen aantikt. Op het moment staat de Bitcoin koers nog rond de $109.957, met een kleine stijging ten opzichte van de afgelopen 3 maanden.

Al met al kunnen we stellen dat dit dus een zeer optimistische kijk op de koers is. Hij baseert dit optimisme op de volgende factoren.

Duidelijkere regelgeving rondom crypto

Een van de belangrijke punten waarop hij de uitspraak baseert, is dat de regelgeving rondom crypto in de Verenigde Staten steeds beter gereguleerd wordt. Dit zal op zijn beurt veel meer vertrouwen en stabiliteit in de sector teweeg brengen. Volgens hem is het van belang om duidelijkere en strengere regels te hebben. Dit kan namelijk meer institutionele partijen aantrekken, en institutionele adoptie geeft op zijn beurt weer een boost aan de koers.

Institutionele adoptie

Institutionele interesse en uiteindelijk adoptie zorgen voor een forse koersstijging. We zien bijvoorbeeld dat grote bedrijven zoals Strategy op dit moment al meer dan 600k Bitcoin in bezit heeft, met een totale waarde over de $70 miljard. Daarnaast zien we steeds meer grote spelers uit de financiële sector betrokken raken bij crypto. Ook dit is vanzelfsprekend voorspoedig voor de Bitcoin koers en crypto an sich.

Harde cap Bitcoin

Niet geheel onbelangrijk: ten slotte benoemt Armstrong nog de beperkte voorraad aan Bitcoin. Er is namelijk een harde cap op 21 miljoen tokens. Steeds meer mensen en organisaties willen Bitcoin bezitten, de vraag stijgt dus, maar het aanbod blijft gelijk.

Optimisme van Coinbase CEO

Niet alleen Coinbase CEO Brian Armstrong is optimistisch. We zien ook namen voorbij komen zoals Jack Dorsey, Cathie Wood en Arthur Hayes die soortgelijke voorspellingen op dezelfde termijn hebben gedaan.

