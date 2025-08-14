Een toonaangevende crypto analist voorspelt dat over 11 dagen het grootste altseason ooit losbarst. Volgens hem staat de Ethereum koers op het punt om een nieuwe all-time high te zetten, gedreven door een verwachte instroom van $28 miljard aan kapitaal. Deze combinatie kan ervoor zorgen dat Ethereum stijgt naar ongekende hoogtes.

ETH koers dicht bij nieuwe all-time high

De ETH koers heeft de afgelopen weken een sterke opmars gemaakt. Sinds de doorbraak boven een belangrijk weerstandniveau is het momentum snel toegenomen. Met nog maar een klein verschil tot het oude recordniveau verwachten analisten dat een nieuwe piek slechts een kwestie van tijd is. De stijging wordt versterkt door hoge handelsvolumes en liquidaties van shortposities, wat extra koopdruk creëert.

Technisch gezien laat de grafiek een krachtige opwaartse trend zien. Indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) naderen overbought-terrein, wat wijst op sterke vraag. Ondanks dat dit vaak een signaal kan zijn voor een korte adempauze, ziet de markt er voorlopig bullish uit.

$28 miljard als katalysator voor altseason

De voorspelling van de crypto analist draait niet alleen om Ethereum. Hij benadrukt dat de verwachte injectie van $28 miljard aan treasury gelden een bredere markt explosie kan veroorzaken. Dergelijke kapitaalstromen vergroten de liquiditeit, waardoor ook kleinere projecten kunnen profiteren.

The biggest Altseason ever starts in 11 days…$ETH will hit ATH and treasury will inject $28B Every $100 will turn in $100,000 with right alts… Here’s 7 right lowcaps that will make 250-500x in 11 days 🧵👇 pic.twitter.com/8lBZXhGdgu — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) August 13, 2025

Als dit scenario uitkomt, kan het komende altseason historisch worden. In eerdere cycli zagen altcoins forse winsten wanneer Ethereum nieuwe hoogtepunten bereikte. Met de huidige marktstructuur kan dat effect nog sterker zijn.

Fundamentele steun voor Ethereum stijgt

Naast de technische signalen zijn er ook fundamentele factoren die de Ethereum koers ondersteunen. Recente netwerk upgrades hebben de efficiëntie en schaalbaarheid verbeterd, waardoor Ethereum aantrekkelijker wordt voor zowel ontwikkelaars als institutionele partijen.

$ETH is 5% away from $5,000. support is at $4,667 but I prefer we keep pushing from here. Ethereum to $5,000 today? pic.twitter.com/HPoK8RT44c — Ted (@TedPillows) August 14, 2025

Ook het macro-economische klimaat werkt mee. Een pro-crypto houding van Trump in de VS en toenemende adoptie door grote bedrijven zorgen voor vertrouwen in de markt. Voor veel beleggers is dit een signaal dat Ethereum stijgt en deel kan uitmaken van een langere trend.

Altseason kan nieuwe records breken

Met de ETH koers dicht bij een nieuwe all-time high en een miljardeninjectie in het vooruitzicht, lijkt de basis voor een recordbrekend altseason gelegd. Historisch gezien loopt de rest van de markt vaak in het spoor van Ethereum, wat ruimte biedt voor forse winsten in andere altcoins.

ALTSEASON EXPLAINED → BTC pumps

→ ETH pumps

→ BTC pumps again

→ ETH breaks ATH

→ Large caps pump

→ BTC makes new ATH

→ ETH + large caps hit ATH

→ Mid caps pump

→ Low caps pump Then we take profit and change our lives. We are in phase 3 right now. pic.twitter.com/onAi9gnCnh — Broke Doomer🔺 (@im_BrokeDoomer) August 13, 2025

Of de voorspelling van de crypto analist volledig uitkomt, zal de komende weken blijken. Als de omstandigheden zo blijven, kan deze marktbeweging de geschiedenisboeken in gaan.

Dagelijks toeslaan bij nieuwe kansen in de markt

Naast de dubbele dagelijkse cijfers die je nu hebt bij de altcoins is er nog een ander fenomeen waar veel investeerders toeslaan. Het gaat hier om het snipen bij nieuwe lanceringen. Het idee is om vroeg in te stappen en weer uit te stappen voor de daling. Doe je dit handmatig dan kan het grootste rendement alweer weg zijn.

Het nieuwe project Snorter ($SNORT) komt hiervoor met een oplossing. Na hun presale lanceren ze een trading bot met sniper functie, die dit hele proces uit handen neemt. Het enige wat jij hoeft te doen is het contract of pool ID nummer in te voeren en de bot doet de rest. Op deze manier heb je je eerste tokens al een milliseconde na de lancering. Ook stapt de bot weer automatisch uit zodra de eerste tekenen van een daling zichtbaar zijn, dankzij de rugpull detectie.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $SNORT tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs, voordat de volgende fase van de presale ingaat.

Nu naar de Snorter presale